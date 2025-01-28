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В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025
В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T15:16:00+03:00
2025-01-28T15:16:00+03:00
2025-01-28T15:17:00+03:00
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "С 12.15 до 13.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила два украинских БПЛА над Белгородской областью