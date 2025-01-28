https://ria.ru/20250128/pvo-1995933444.html

В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ

В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.01.2025

В Белгородской области сбили два беспилотника ВСУ

Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T15:16:00+03:00

2025-01-28T15:16:00+03:00

2025-01-28T15:17:00+03:00

белгородская область

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. "С 12.15 до 13.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность