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Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА на подлете к Смоленску
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА на подлете к Смоленску - РИА Новости, 28.01.2025
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА на подлете к Смоленску
Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Смоленску, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил во вторник губернатор Смоленской области... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T08:14:00+03:00
2025-01-28T08:14:00+03:00
2025-01-28T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
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смоленская область
василий анохин
безопасность
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Смоленску, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил во вторник губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ была пресечена вражеская атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к городу Смоленску", - сообщил он.Анохин добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет, а специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленск, пво, смоленская область, василий анохин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленск, ПВО, Смоленская область, Василий Анохин, Безопасность
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА на подлете к Смоленску
Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников на подлете к Смоленску