https://ria.ru/20250128/pvo-1995825895.html

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА на подлете к Смоленску

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА на подлете к Смоленску - РИА Новости, 28.01.2025

Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА на подлете к Смоленску

Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Смоленску, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил во вторник губернатор Смоленской области... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T08:14:00+03:00

2025-01-28T08:14:00+03:00

2025-01-28T08:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленск

пво

смоленская область

василий анохин

безопасность

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Несколько украинских беспилотников уничтожены на подлете к Смоленску, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил во вторник губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале"Сегодня утром силами ПВО и РЭБ была пресечена вражеская атака нескольких украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к городу Смоленску", - сообщил он.Анохин добавил, что пострадавших и разрушений на земле нет, а специалисты оперативных служб работают на местах падения обломков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленск

смоленская область

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Илья Абрамов

смоленск, пво, смоленская область, василий анохин, безопасность