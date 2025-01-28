https://ria.ru/20250128/putin-1996014133.html

Путин встретился с главой Самарской области

Путин встретился с главой Самарской области - РИА Новости, 28.01.2025

Путин встретился с главой Самарской области

Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с главой региона Вячеславом Федорищевым. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T23:19:00+03:00

2025-01-28T23:19:00+03:00

2025-01-28T23:36:00+03:00

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с главой региона Вячеславом Федорищевым. "Мы с вами уже полдня вместе, но тем не менее, если есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, я слушаю", - сказал Путин.Президент предложил также обсудить вопросы, связанные с образованием и здравоохранением в регионе.Ранее в этот день глава государства посетил производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, где ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra. Президент во время посещения завода также пообщался с сотрудниками предприятия. Кроме того, Путин побывал на площадке научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) "Самара", где изучил процесс разработки, сборки и испытаний беспилотников. Президент также провел в Тольятти совещание по развитию беспилотной авиации.

https://ria.ru/20241021/nagrada-1979152892.html

https://ria.ru/20250128/putin-1995991243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тольятти, россия, самарская область, владимир путин, вячеслав федорищев, автоваз, lada iskra, общество