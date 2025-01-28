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Путин встретился с главой Самарской области - РИА Новости, 28.01.2025
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23:19 28.01.2025 (обновлено: 23:36 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1996014133.html
Путин встретился с главой Самарской области
Путин встретился с главой Самарской области - РИА Новости, 28.01.2025
Путин встретился с главой Самарской области
Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с главой региона Вячеславом Федорищевым. РИА Новости, 28.01.2025
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с главой региона Вячеславом Федорищевым. "Мы с вами уже полдня вместе, но тем не менее, если есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, я слушаю", - сказал Путин.Президент предложил также обсудить вопросы, связанные с образованием и здравоохранением в регионе.Ранее в этот день глава государства посетил производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, где ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra. Президент во время посещения завода также пообщался с сотрудниками предприятия. Кроме того, Путин побывал на площадке научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) "Самара", где изучил процесс разработки, сборки и испытаний беспилотников. Президент также провел в Тольятти совещание по развитию беспилотной авиации.
https://ria.ru/20241021/nagrada-1979152892.html
https://ria.ru/20250128/putin-1995991243.html
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тольятти, россия, самарская область, владимир путин, вячеслав федорищев, автоваз, lada iskra, общество
Тольятти, Россия, Самарская область, Владимир Путин, Вячеслав Федорищев, АвтоВАЗ, Lada Iskra, Общество
Путин встретился с главой Самарской области

Путин встретился с губернатором Самарской области Федорищевым

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Самарскую область провел встречу с главой региона Вячеславом Федорищевым.
"Мы с вами уже полдня вместе, но тем не менее, если есть какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, я слушаю", - сказал Путин.
Здание АО РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
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21 октября 2024, 16:55
Президент предложил также обсудить вопросы, связанные с образованием и здравоохранением в регионе.
Ранее в этот день глава государства посетил производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, где ознакомился с новинкой концерна - предсерийным автомобилем Lada Iskra. Президент во время посещения завода также пообщался с сотрудниками предприятия.
Кроме того, Путин побывал на площадке научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) "Самара", где изучил процесс разработки, сборки и испытаний беспилотников. Президент также провел в Тольятти совещание по развитию беспилотной авиации.
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин рассказал работникам "АвтоВАЗа" о планах развития Самарской области
Вчера, 19:32
 
ТольяттиРоссияСамарская областьВладимир ПутинВячеслав ФедорищевАвтоВАЗLada IskraОбщество
 
 
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