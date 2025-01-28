https://ria.ru/20250128/putin-1996011145.html

Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин

Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин

Россия должна быть самодостаточной в сфере производства беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:31:00+03:00

2025-01-28T22:31:00+03:00

2025-01-28T22:31:00+03:00

россия

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия должна быть самодостаточной в сфере производства беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этой, безусловно, перспективной сфере нам нужно не просто быть самодостаточными - обеспечивать отечественную промышленность, экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране. Все это, безусловно, должно быть сделано", - сказал он на совещании по развитию беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/putin-1996010524.html

россия

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2025

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россия, владимир путин