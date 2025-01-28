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Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
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22:31 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1996011145.html
Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин
Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин
Россия должна быть самодостаточной в сфере производства беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:31:00+03:00
2025-01-28T22:31:00+03:00
россия
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия должна быть самодостаточной в сфере производства беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин. "В этой, безусловно, перспективной сфере нам нужно не просто быть самодостаточными - обеспечивать отечественную промышленность, экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране. Все это, безусловно, должно быть сделано", - сказал он на совещании по развитию беспилотной авиации.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Россия должна быть самодостаточной в сфере производства БПЛА, заявил Путин

Путин призвал Россию быть самодостаточной в сфере производства беспилотников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия должна быть самодостаточной в сфере производства беспилотников, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"В этой, безусловно, перспективной сфере нам нужно не просто быть самодостаточными - обеспечивать отечественную промышленность, экономику в целом различными типами беспилотников, их компонентами и комплектующими, произведенными в нашей стране. Все это, безусловно, должно быть сделано", - сказал он на совещании по развитию беспилотной авиации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин обсуждал развитие беспилотников с главой Роскосмоса
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