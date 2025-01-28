https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html
Путин поблагодарил создателей беспилотников за результаты
Путин поблагодарил создателей беспилотников за результаты - РИА Новости, 28.01.2025
Путин поблагодарил создателей беспилотников за результаты
Президент России Владимир Путин поблагодарил за результаты создателей российских беспилотников и отметил их "боевой задор". РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:26:00+03:00
2025-01-28T22:26:00+03:00
2025-01-28T22:26:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за результаты создателей российских беспилотников и отметил их "боевой задор". Путин во вторник проводит совещание по вопросам развития беспилотной авиации. "Как я сегодня увидел из основательной презентации, есть такое желание, боевой задор все это сделать. Я хочу всех тех, кто этим занимается, поблагодарить за такое отношение к делу, сказать спасибо всем, кто вкладывает свой труд, талант в создание отечественной беспилотной авиации. Да и могу просто поблагодарить за впечатляющие результаты - они являются просто очевидными", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20250128/putin-1996008630.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поблагодарил создателей беспилотников за результаты
Путин поблагодарил за результаты создателей БПЛА и отметил их боевой задор