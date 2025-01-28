https://ria.ru/20250128/putin-1996010811.html

Путин поблагодарил создателей беспилотников за результаты

Путин поблагодарил создателей беспилотников за результаты - РИА Новости, 28.01.2025

Путин поблагодарил создателей беспилотников за результаты

Президент России Владимир Путин поблагодарил за результаты создателей российских беспилотников и отметил их "боевой задор". РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:26:00+03:00

2025-01-28T22:26:00+03:00

2025-01-28T22:26:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил за результаты создателей российских беспилотников и отметил их "боевой задор". Путин во вторник проводит совещание по вопросам развития беспилотной авиации. "Как я сегодня увидел из основательной презентации, есть такое желание, боевой задор все это сделать. Я хочу всех тех, кто этим занимается, поблагодарить за такое отношение к делу, сказать спасибо всем, кто вкладывает свой труд, талант в создание отечественной беспилотной авиации. Да и могу просто поблагодарить за впечатляющие результаты - они являются просто очевидными", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20250128/putin-1996008630.html

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2025

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россия, владимир путин, технологии