https://ria.ru/20250128/putin-1996010656.html

Путин попросил правительство разработать систему управления беспилотниками

Путин попросил правительство разработать систему управления беспилотниками - РИА Новости, 28.01.2025

Путин попросил правительство разработать систему управления беспилотниками

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство предоставить предложения по созданию оптимальной и оперативной системы управления развитием отрасли... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:23:00+03:00

2025-01-28T22:23:00+03:00

2025-01-28T22:23:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

виталий савельев

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство предоставить предложения по созданию оптимальной и оперативной системы управления развитием отрасли беспилотных авиасистем. "Прошу правительство предоставить предложения по оптимальной, гибкой и оперативной системе управления развитием отрасли беспилотных авиасистем. Хотел бы подчеркнуть еще раз, такие решения должны быть приняты в максимально короткие сроки", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. Президент поручил вице-премьеру РФ Виталию Савельеву доложить, как будет строиться эта работа.

https://ria.ru/20250128/putin-1996010323.html

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экономика, россия, владимир путин, виталий савельев