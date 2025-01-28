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Путин попросил правительство разработать систему управления беспилотниками - РИА Новости, 28.01.2025
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22:23 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1996010656.html
Путин попросил правительство разработать систему управления беспилотниками
Путин попросил правительство разработать систему управления беспилотниками - РИА Новости, 28.01.2025
Путин попросил правительство разработать систему управления беспилотниками
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство предоставить предложения по созданию оптимальной и оперативной системы управления развитием отрасли... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:23:00+03:00
2025-01-28T22:23:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
виталий савельев
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство предоставить предложения по созданию оптимальной и оперативной системы управления развитием отрасли беспилотных авиасистем. "Прошу правительство предоставить предложения по оптимальной, гибкой и оперативной системе управления развитием отрасли беспилотных авиасистем. Хотел бы подчеркнуть еще раз, такие решения должны быть приняты в максимально короткие сроки", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. Президент поручил вице-премьеру РФ Виталию Савельеву доложить, как будет строиться эта работа.
https://ria.ru/20250128/putin-1996010323.html
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экономика, россия, владимир путин, виталий савельев
Экономика, Россия, Владимир Путин, Виталий Савельев
Путин попросил правительство разработать систему управления беспилотниками

Путин попросил правительство создать систему управления развитием отрасли БПЛА

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство предоставить предложения по созданию оптимальной и оперативной системы управления развитием отрасли беспилотных авиасистем.
«
"Прошу правительство предоставить предложения по оптимальной, гибкой и оперативной системе управления развитием отрасли беспилотных авиасистем. Хотел бы подчеркнуть еще раз, такие решения должны быть приняты в максимально короткие сроки", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
Президент поручил вице-премьеру РФ Виталию Савельеву доложить, как будет строиться эта работа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин попросил доложить о подготовке специалистов в сфере БПЛА
Вчера, 22:21
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинВиталий Савельев
 
 
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