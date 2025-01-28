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Путин обсуждал развитие беспилотников с главой Роскосмоса
Путин обсуждал развитие беспилотников с главой Роскосмоса - РИА Новости, 28.01.2025
Путин обсуждал развитие беспилотников с главой Роскосмоса
Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с главой Роскосмоса Юрием Борисовым развитие беспилотников, в частности идею о встраивания "бесшумной"... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:23:00+03:00
2025-01-28T22:23:00+03:00
2025-01-28T22:23:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обсуждал с главой Роскосмоса Юрием Борисовым развитие беспилотников, в частности идею о встраивания "бесшумной" архитектуры воздушного и космического пространства. В ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации президент сообщил о необходимости выстраивать, так называемую, "бесшумную" архитектуру воздушного и космического пространства, где все объекты связаны, безопасно и эффективно взаимодействуют между собой. "Мы недавно с Юрием Ивановичем (Борисовым - ред.) тоже говорили об этом... И он, в принципе, придерживается такой же точки зрения, поэтому здесь сопротивления не будет, здесь нужно просто договориться", - сказал Путин на совещании. Он отметил, что для реализации этой идеи нужно формировать наземную инфраструктуру и создавать спутниковые группировки.
https://ria.ru/20250128/putin-1996008467.html
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россия, владимир путин, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, технологии
Россия, Владимир Путин, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Технологии
Путин обсуждал развитие беспилотников с главой Роскосмоса
Путин рассказал, что обсуждал развитие беспилотников с главой Роскосмоса