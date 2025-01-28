https://ria.ru/20250128/putin-1996010040.html
Путин поручил расширить использование цифровых геоданных
Путин поручил расширить использование цифровых геоданных - РИА Новости, 28.01.2025
Путин поручил расширить использование цифровых геоданных
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации попросил рассказать о работе над расширением использования цифровых геоданных в... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:20:00+03:00
2025-01-28T22:20:00+03:00
2025-01-28T22:20:00+03:00
экономика
технологии
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотной авиации попросил рассказать о работе над расширением использования цифровых геоданных в различных секторах экономики, отметив, что изменений в этой сфере до сих пор немного."Уже поручал расширить использование в различных секторах экономики фото- и видеоматериалов, получаемых с помощью беспилотников. И здесь главное, чтобы так называемые цифровые геопространственные данные оперативно поступали в коммерческий оборот", - сказал Путин в ходе совещания. Он отметил, что для этого требовалось пересмотреть подходы к проведению контрольных мероприятий, в том числе внедрить новые технологические инструменты. "Однако изменений, судя по всему, в этой сфере до сих пор не так уж много, если они вообще произошли. Хотелось бы тоже услышать мнение коллег на этот счет сегодня", - обратился президент к участникам совещания.
https://ria.ru/20250128/putin-1996008185.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин поручил расширить использование цифровых геоданных
Путин: прогресс в вопросе расширения использования цифровых геоданных невелик