https://ria.ru/20250128/putin-1996009736.html

Путин поручил жестко следить за выполнением нацпроекта по развитию БАС

Путин поручил жестко следить за выполнением нацпроекта по развитию БАС - РИА Новости, 28.01.2025

Путин поручил жестко следить за выполнением нацпроекта по развитию БАС

Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать жесткий мониторинг выполнения показателей нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:18:00+03:00

2025-01-28T22:18:00+03:00

2025-01-28T22:18:00+03:00

россия

экономика

технологии

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину организовать жесткий мониторинг выполнения показателей нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем. По его словам, планы по ускоренному развитию беспилотной авиации требуют серьезного повышения эффективности координации и руководства этой отраслью на федеральном и региональном уровнях. "Прошу правительство организовать жесткий мониторинг показателей национального проекта по развитию беспилотных авиасистем. И в целом по всем направлениям, связанным со становлением этой новой отрасли. Такая работа должна вестись постоянно, буквально в режиме реального времени, с тем, чтобы своевременно реагировать на возникающие проблемы. Их нужно решать максимально быстро, в тесной координации между министерствами, ведомствами, госкомпанией, частным бизнесом и регионами", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/putin-1996007394.html

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россия, экономика, технологии, владимир путин