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Путин призвал комплексно формировать долгосрочный госзаказ в сфере БПЛА
Путин призвал комплексно формировать долгосрочный госзаказ в сфере БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025
Путин призвал комплексно формировать долгосрочный госзаказ в сфере БПЛА
Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:15:00+03:00
2025-01-28T22:15:00+03:00
2025-01-28T22:19:00+03:00
россия
экономика
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. "На прошлом совещании в московском индустриально-технологическом парке "Руднево" подробно говорили о долгосрочном заказе со стороны государства и бизнеса, как ключевом стимуле для формирования отрасли беспилотной авиации. Пока здесь приняты важные, но все-таки точечные меры. Между тем к формированию заказа, и прежде всего, со стороны государства, надо подходить комплексно", - сказал президент РФ на совещании по развитию беспилотной авиации.
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин призвал комплексно формировать долгосрочный госзаказ в сфере БПЛА
Путин: формирование долгосрочного госзаказа в сфере БПЛА должно быть комплексным