https://ria.ru/20250128/putin-1996009124.html

Путин призвал комплексно формировать долгосрочный госзаказ в сфере БПЛА

Путин призвал комплексно формировать долгосрочный госзаказ в сфере БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025

Путин призвал комплексно формировать долгосрочный госзаказ в сфере БПЛА

Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:15:00+03:00

2025-01-28T22:15:00+03:00

2025-01-28T22:19:00+03:00

россия

экономика

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Государство должно комплексно подходить к формированию долгосрочного государственного заказа в сфере беспилотной авиации, заявил президент России Владимир Путин. "На прошлом совещании в московском индустриально-технологическом парке "Руднево" подробно говорили о долгосрочном заказе со стороны государства и бизнеса, как ключевом стимуле для формирования отрасли беспилотной авиации. Пока здесь приняты важные, но все-таки точечные меры. Между тем к формированию заказа, и прежде всего, со стороны государства, надо подходить комплексно", - сказал президент РФ на совещании по развитию беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/putin-1996007880.html

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россия, экономика, владимир путин