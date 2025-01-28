Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1996008630.html
Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации
Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России "поддержать амбиции" отечественного бизнеса в сфере беспилотной авиации при выходе на международные... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:09:00+03:00
2025-01-28T22:09:00+03:00
россия
экономика
технологии
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России "поддержать амбиции" отечественного бизнеса в сфере беспилотной авиации при выходе на международные рынки. Путин во вторник проводит совещание по вопросам развития беспилотной авиации. "Еще одним мощным стимулом для развития отечественной индустрии беспилотников, конечно же, должно стать развитие экспорта. Прошу правительство настойчиво, грамотно поддержать амбиции отечественного технологического бизнеса при выходе на глобальные рынки", - сказал глава государства. Путин отметил, что для этого необходимо активно использовать двусторонние отношения с дружественными странами, а также контакты в рамках международных объединений.
https://ria.ru/20250128/putin-1996008185.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, технологии, владимир путин
Россия, Экономика, Технологии, Владимир Путин
Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации

Путин попросил правительство поддержать амбиции бизнеса на рынке БПЛА

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России "поддержать амбиции" отечественного бизнеса в сфере беспилотной авиации при выходе на международные рынки.
Путин во вторник проводит совещание по вопросам развития беспилотной авиации.
"Еще одним мощным стимулом для развития отечественной индустрии беспилотников, конечно же, должно стать развитие экспорта. Прошу правительство настойчиво, грамотно поддержать амбиции отечественного технологического бизнеса при выходе на глобальные рынки", - сказал глава государства.
Путин отметил, что для этого необходимо активно использовать двусторонние отношения с дружественными странами, а также контакты в рамках международных объединений.
Дрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин рассказал о конкурентоспособности беспилотников
Вчера, 22:05
 
РоссияЭкономикаТехнологииВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала