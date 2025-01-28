https://ria.ru/20250128/putin-1996008630.html

Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации

Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025

Путин попросил поддержать бизнес в сфере беспилотной авиации

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России "поддержать амбиции" отечественного бизнеса в сфере беспилотной авиации при выходе на международные... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:09:00+03:00

2025-01-28T22:09:00+03:00

2025-01-28T22:09:00+03:00

россия

экономика

технологии

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство России "поддержать амбиции" отечественного бизнеса в сфере беспилотной авиации при выходе на международные рынки. Путин во вторник проводит совещание по вопросам развития беспилотной авиации. "Еще одним мощным стимулом для развития отечественной индустрии беспилотников, конечно же, должно стать развитие экспорта. Прошу правительство настойчиво, грамотно поддержать амбиции отечественного технологического бизнеса при выходе на глобальные рынки", - сказал глава государства. Путин отметил, что для этого необходимо активно использовать двусторонние отношения с дружественными странами, а также контакты в рамках международных объединений.

https://ria.ru/20250128/putin-1996008185.html

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россия, экономика, технологии, владимир путин