https://ria.ru/20250128/putin-1996008185.html
Путин рассказал о конкурентоспособности беспилотников
Путин рассказал о конкурентоспособности беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
Путин рассказал о конкурентоспособности беспилотников
Президент России Владимир Путин заявил, что конкурентоспособность российских беспилотников будет в дальнейшем определять возможность применения ИИ, у РФ здесь... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:05:00+03:00
2025-01-28T22:05:00+03:00
2025-01-28T22:05:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что конкурентоспособность российских беспилотников будет в дальнейшем определять возможность применения ИИ, у РФ здесь есть свои наработки. "Что касается беспилотной авиации, то для её развития уже сейчас требуются перспективные разработки в области микроэлектроники, накоплении и хранении энергии, новых материалов и, конечно, систем искусственного интеллекта, тем более, что способность к автономной работе без участия человека в дальнейшем будет определять конкурентоспособность отечественных беспилотников. Здесь у нас есть свои наработки, даже достижения", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/bpla-1996007005.html
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о конкурентоспособности беспилотников
Путин: конкурентоспособность российских беспилотников будет определять ИИ