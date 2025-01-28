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Путин призвал соблюдать баланс интересов при развитии беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
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22:04 28.01.2025 (обновлено: 22:25 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1996007880.html
Путин призвал соблюдать баланс интересов при развитии беспилотной авиации
Путин призвал соблюдать баланс интересов при развитии беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Путин призвал соблюдать баланс интересов при развитии беспилотной авиации
При развитии беспилотной авиации в РФ необходимо соблюдать баланс интересов отрасли и безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T22:04:00+03:00
2025-01-28T22:25:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. При развитии беспилотной авиации в РФ необходимо соблюдать баланс интересов отрасли и безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, при формировании новой нормативной базы в сфере беспилотной авиации важно соблюсти баланс между интересами отрасли и обеспечением безопасности и обороноспособности страны. Но, повторю, нужно находить решения, двигаться обязательно вперед, несмотря ни на какие сложности. Потому что если мы делать не будем этого, отстанем, сложностей будет еще больше", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/putin-1996007752.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал соблюдать баланс интересов при развитии беспилотной авиации

Путин: при развитии БПЛА нужно соблюдать баланс интересов отрасли и безопасности

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. При развитии беспилотной авиации в РФ необходимо соблюдать баланс интересов отрасли и безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Безусловно, при формировании новой нормативной базы в сфере беспилотной авиации важно соблюсти баланс между интересами отрасли и обеспечением безопасности и обороноспособности страны. Но, повторю, нужно находить решения, двигаться обязательно вперед, несмотря ни на какие сложности. Потому что если мы делать не будем этого, отстанем, сложностей будет еще больше", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин призвал сформировать новую правовую базу для беспилотной авиации
Вчера, 22:00
 
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