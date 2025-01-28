https://ria.ru/20250128/putin-1996007880.html

Путин призвал соблюдать баланс интересов при развитии беспилотной авиации

Путин призвал соблюдать баланс интересов при развитии беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025

Путин призвал соблюдать баланс интересов при развитии беспилотной авиации

При развитии беспилотной авиации в РФ необходимо соблюдать баланс интересов отрасли и безопасности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T22:04:00+03:00

2025-01-28T22:04:00+03:00

2025-01-28T22:25:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. При развитии беспилотной авиации в РФ необходимо соблюдать баланс интересов отрасли и безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, при формировании новой нормативной базы в сфере беспилотной авиации важно соблюсти баланс между интересами отрасли и обеспечением безопасности и обороноспособности страны. Но, повторю, нужно находить решения, двигаться обязательно вперед, несмотря ни на какие сложности. Потому что если мы делать не будем этого, отстанем, сложностей будет еще больше", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/putin-1996007752.html

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россия, владимир путин, технологии