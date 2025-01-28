https://ria.ru/20250128/putin-1996007637.html
Путин поручил определить высоты полета для упрощенного использования БПЛА
Путин поручил определить высоты полета для упрощенного использования БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025
Путин поручил определить высоты полета для упрощенного использования БПЛА
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня определить воздушные эшелоны для упрощенного пользования отдельными видами дронов и принять... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:57:00+03:00
2025-01-28T21:57:00+03:00
2025-01-28T21:57:00+03:00
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владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ к 1 июня определить воздушные эшелоны для упрощенного пользования отдельными видами дронов и принять соответствующие документы. "Только что в ходе общения было сделано предложение установить новый класс воздушного пространства в РФ для упрощенного пользования беспилотными воздушными судами… Прошу правительство к 1 июня текущего года принять всю необходимую нормативно-правовую базу, определить для беспилотников конкретные высоты полетов или, как специалисты говорят, эшелоны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин поручил определить высоты полета для упрощенного использования БПЛА
Путин поручил к 1 июня определить высоты для упрощенного использования БПЛА