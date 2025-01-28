https://ria.ru/20250128/putin-1996007394.html
Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин
Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин
Россия в горизонте текущего десятилетия планирует создать 48 центров развития беспилотной авиации, возможно, их будет и больше, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:54:00+03:00
2025-01-28T21:54:00+03:00
2025-01-28T22:27:00+03:00
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владимир путин
технологии
самарская область
тольятти
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия в горизонте текущего десятилетия планирует создать 48 центров развития беспилотной авиации, возможно, их будет и больше, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. "В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров, сейчас их уже 15. Так что, я думаю, вполне можно и больше создать этих центров", - сказал Путин. Он отметил, что один из таких центров работает и в Самарской области. "Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, технологии, самарская область, тольятти
Россия, Владимир Путин, Технологии, Самарская область, Тольятти
Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин
Путин: РФ создаст 48 центров развития беспилотной авиации в течение десяти лет