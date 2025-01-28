https://ria.ru/20250128/putin-1996007394.html

Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин

Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Россия создаст около 50 центров развития беспилотной авиации, заявил Путин

Россия в горизонте текущего десятилетия планирует создать 48 центров развития беспилотной авиации, возможно, их будет и больше, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:54:00+03:00

2025-01-28T21:54:00+03:00

2025-01-28T22:27:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

самарская область

тольятти

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg

ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия в горизонте текущего десятилетия планирует создать 48 центров развития беспилотной авиации, возможно, их будет и больше, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. "В общей сложности в горизонте текущего десятилетия планируется создать 48 таких центров, сейчас их уже 15. Так что, я думаю, вполне можно и больше создать этих центров", - сказал Путин. Он отметил, что один из таких центров работает и в Самарской области. "Центр в Тольятти планируем серьезно расширять, формировать на его базе исследовательский, образовательный, производственный кластер в сфере гражданской беспилотной авиации", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250128/putin-1996005219.html

россия

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, технологии, самарская область, тольятти