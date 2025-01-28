https://ria.ru/20250128/putin-1996006882.html

Путин поручил проработать вопрос о разрешении полетов гражданских БПЛА

Путин поручил проработать вопрос о разрешении полетов гражданских БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025

Путин поручил проработать вопрос о разрешении полетов гражданских БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 30 апреля проработать решение о разрешении полетов гражданских дронов в тех регионах, где это возможно. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:49:00+03:00

2025-01-28T21:49:00+03:00

2025-01-28T21:49:00+03:00

россия

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 30 апреля проработать решение о разрешении полетов гражданских дронов в тех регионах, где это возможно. "Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты (гражданских - ред.) дронов. Прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/putin-1996005219.html

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россия, владимир путин, технологии, правительство рф