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Путин поручил проработать вопрос о разрешении полетов гражданских БПЛА
Путин поручил проработать вопрос о разрешении полетов гражданских БПЛА - РИА Новости, 28.01.2025
Путин поручил проработать вопрос о разрешении полетов гражданских БПЛА
Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 30 апреля проработать решение о разрешении полетов гражданских дронов в тех регионах, где это возможно. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:49:00+03:00
2025-01-28T21:49:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину к 30 апреля проработать решение о разрешении полетов гражданских дронов в тех регионах, где это возможно. "Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полеты (гражданских - ред.) дронов. Прошу правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
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россия, владимир путин, технологии, правительство рф
Россия, Владимир Путин, Технологии, Правительство РФ
Путин поручил проработать вопрос о разрешении полетов гражданских БПЛА
Путин поручил к 30 апреля проработать вопрос разрешения полетов гражданских БПЛА