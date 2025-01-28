https://ria.ru/20250128/putin-1996006711.html

Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов

Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов - РИА Новости, 28.01.2025

Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации, это будет способствовать в том числе... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:47:00+03:00

2025-01-28T21:47:00+03:00

2025-01-28T21:47:00+03:00

россия

владимир путин

технологии

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации, это будет способствовать в том числе усилению обороноспособности РФ. "Нам необходимо выстроить тесную взаимосвязь между всеми национальными проектами технологического лидерства. Добавлю, что такая же координация необходима в реализации работ в гражданской и специальных сферах. И тем самым можно получить максимальный эффект по всем направлениям. В целом укрепить экономический, индустриальный и научный потенциал, обороноспособность и безопасность страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации

https://ria.ru/20250128/putin-1996006383.html

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россия, владимир путин, технологии