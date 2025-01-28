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Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов - РИА Новости, 28.01.2025
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21:47 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1996006711.html
Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов
Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов - РИА Новости, 28.01.2025
Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации, это будет способствовать в том числе... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:47:00+03:00
2025-01-28T21:47:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации, это будет способствовать в том числе усилению обороноспособности РФ. "Нам необходимо выстроить тесную взаимосвязь между всеми национальными проектами технологического лидерства. Добавлю, что такая же координация необходима в реализации работ в гражданской и специальных сферах. И тем самым можно получить максимальный эффект по всем направлениям. В целом укрепить экономический, индустриальный и научный потенциал, обороноспособность и безопасность страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин отметил важность сотрудничества гражданской и специальной сфер дронов

Путин призвал к сотрудничеству гражданской и спецсфер беспилотной авиации

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подчеркнул важность сотрудничества гражданской и специальной сфер беспилотной авиации, это будет способствовать в том числе усилению обороноспособности РФ.
«
"Нам необходимо выстроить тесную взаимосвязь между всеми национальными проектами технологического лидерства. Добавлю, что такая же координация необходима в реализации работ в гражданской и специальных сферах. И тем самым можно получить максимальный эффект по всем направлениям. В целом укрепить экономический, индустриальный и научный потенциал, обороноспособность и безопасность страны", - сказал Путин на совещании по вопросам развития беспилотной авиации
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин призвал строить бесшовную среду воздушного и космического пространств
Вчера, 21:45
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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