https://ria.ru/20250128/putin-1996006600.html
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок - РИА Новости, 28.01.2025
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:47:00+03:00
2025-01-28T21:47:00+03:00
2025-01-28T21:47:00+03:00
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владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых группировок. "Нужно формировать наземную инфраструктуру. И, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса". Снять все межведомственные противоречия. Определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/putin-1996006383.html
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россия, владимир путин, роскосмос
Россия, Владимир Путин, Роскосмос
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Путин поручил подготовить к 1 июня план по формированию спутниковых группировок