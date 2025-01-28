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Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок - РИА Новости, 28.01.2025
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21:47 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1996006600.html
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок - РИА Новости, 28.01.2025
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок
Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:47:00+03:00
2025-01-28T21:47:00+03:00
россия
владимир путин
роскосмос
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых группировок. "Нужно формировать наземную инфраструктуру. И, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса". Снять все межведомственные противоречия. Определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
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россия, владимир путин, роскосмос
Россия, Владимир Путин, Роскосмос
Путин поручил подготовить план по формированию спутниковых группировок

Путин поручил подготовить к 1 июня план по формированию спутниковых группировок

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и "Роскосмосу" подготовить к первому июня 2025 года детальный план по формированию российских спутниковых группировок.
"Нужно формировать наземную инфраструктуру. И, что крайне важно, создавать спутниковые группировки. Уже к 1 июня текущего года нужно определить детальный, поэтапный план данной работы. Прошу коллег из правительства и "Роскосмоса". Снять все межведомственные противоречия. Определить необходимые параметры таких группировок. Причем сделать это, повторю, нужно в кратчайшие сроки", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин призвал строить бесшовную среду воздушного и космического пространств
Вчера, 21:45
 
РоссияВладимир ПутинРоскосмос
 
 
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