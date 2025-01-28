https://ria.ru/20250128/putin-1996006383.html

Путин призвал строить бесшовную среду воздушного и космического пространств

Путин призвал строить бесшовную среду воздушного и космического пространств - РИА Новости, 28.01.2025

Путин призвал строить бесшовную среду воздушного и космического пространств

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать бесшовную среду воздушного и космического пространств. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:45:00+03:00

2025-01-28T21:45:00+03:00

2025-01-28T21:45:00+03:00

россия

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать бесшовную среду воздушного и космического пространств. Он подчеркнул, что необходимо быстрее внедрять принципиально новые механизмы управления и координации полетов всех типов воздушных судов - от небольшого коптера до дальнемагистральных самолетов и космических аппаратов. "То есть речь идет о том, чтобы выстраивать так называемую бесшовную архитектуру воздушного и космического пространства, где все объекты связаны и безопасно, эффективно взаимодействуют между собой", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004861.html

россия

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2025

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россия, владимир путин