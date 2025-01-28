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Путин призвал ускорить развитие беспилотной авиации
Путин призвал ускорить развитие беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Путин призвал ускорить развитие беспилотной авиации
Россия должна кардинально ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы выйти в лидеры, конкуренция в мире в этой сфере острая, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:38:00+03:00
2025-01-28T21:38:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Россия должна кардинально ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы выйти в лидеры, конкуренция в мире в этой сфере острая, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что ситуация сложная, конкуренция в этой сфере в мире - острая. И, чтобы к 2030 году в сфере беспилотной авиации Россия была в числе передовых технологических лидеров, следует кардинально ускорить развитие отрасли. Соответствующие решения должны быть приняты как можно быстрее. Все ключевые мероприятия обеспечены должны быть соответствующим финансированием", - сказал Путин в рамках совещания по вопросам развития беспилотной авиации.
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россия, владимир путин, технологии, экономика, в мире
Россия, Владимир Путин, Технологии, Экономика, В мире
Путин призвал ускорить развитие беспилотной авиации
Путин: РФ должна ускорить развитие беспилотной авиации, чтобы выйти в лидеры