https://ria.ru/20250128/putin-1996005857.html
Путин оценил возможности развития отрасли беспилотной авиации
Путин оценил возможности развития отрасли беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025
Путин оценил возможности развития отрасли беспилотной авиации
У России есть все необходимые ресурсы для развития отрасли беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:37:00+03:00
2025-01-28T21:37:00+03:00
2025-01-28T22:30:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. У России есть все необходимые ресурсы для развития отрасли беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что для отечественных технологических производственных платформ как внутри страны, так и за ее пределами предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру, систему сервиса беспилотников. "Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России. Для решения этих задач у нас есть необходимые ресурсы, и главное - колоссальный потенциал наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей", - заявил Путин на совещание по развитию беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин оценил возможности развития отрасли беспилотной авиации
Путин: у России есть все ресурсы для развития отрасли беспилотной авиации