https://ria.ru/20250128/putin-1996005857.html

Путин оценил возможности развития отрасли беспилотной авиации

Путин оценил возможности развития отрасли беспилотной авиации - РИА Новости, 28.01.2025

Путин оценил возможности развития отрасли беспилотной авиации

У России есть все необходимые ресурсы для развития отрасли беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:37:00+03:00

2025-01-28T21:37:00+03:00

2025-01-28T22:30:00+03:00

экономика

технологии

россия

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. У России есть все необходимые ресурсы для развития отрасли беспилотной авиации, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что для отечественных технологических производственных платформ как внутри страны, так и за ее пределами предстоит создать мощную индустрию, инфраструктуру, систему сервиса беспилотников. "Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России. Для решения этих задач у нас есть необходимые ресурсы, и главное - колоссальный потенциал наших ученых, конструкторов, инженеров, рабочих, технологических предпринимателей", - заявил Путин на совещание по развитию беспилотной авиации.

https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html

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2025

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экономика, технологии, россия, владимир путин