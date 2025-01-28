https://ria.ru/20250128/putin-1996005571.html
Путин обстоятельно обсудил с представителями бизнеса беспилотную авиацию
Путин обстоятельно обсудил с представителями бизнеса беспилотную авиацию - РИА Новости, 28.01.2025
Путин обстоятельно обсудил с представителями бизнеса беспилотную авиацию
Президент России Владимир Путин сообщил, что обстоятельно пообщался с представителями бизнеса в области беспилотной авиации в ходе поездки в Тольятти. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:35:00+03:00
2025-01-28T21:35:00+03:00
2025-01-28T21:35:00+03:00
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тольятти
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обстоятельно пообщался с представителями бизнеса в области беспилотной авиации в ходе поездки в Тольятти. "Только что здесь, в научно-производственном центре, на полях специальной выставки, мы обстоятельно рассмотрели, пообщались с представителями бизнеса", - сказал он на совещании по вопросам развития беспилотной авиации. Президент добавил, что благодарен им за то, что дополнительно погрузили в тему, в материал.
https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html
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россия, тольятти, владимир путин
Россия, Тольятти, Владимир Путин
Путин обстоятельно обсудил с представителями бизнеса беспилотную авиацию
В Тольятти Путин обсудил с представителями бизнеса развитие беспилотной авиации