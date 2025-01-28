https://ria.ru/20250128/putin-1996005219.html
Путин призвал открыть небо для гражданских беспилотников
Путин призвал открыть небо для гражданских беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
Путин призвал открыть небо для гражданских беспилотников
Президент РФ Владимир Путин обратился к представителям правоохранительных органов с вопросом открытия неба для гражданских беспилотников, отметив, что это... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:34:00+03:00
2025-01-28T21:34:00+03:00
2025-01-28T23:31:00+03:00
россия
владимир путин
технологии
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к представителям правоохранительных органов с вопросом открытия неба для гражданских беспилотников, отметив, что это сложный вопрос, но это важно для развития отрасли.Путин во вторник проводит совещание по вопросам развития беспилотной авиации."Прежде всего, необходимо открыть небо для гражданских беспилотников. Я знаю, у нас среди членов видеоконференции руководители правоохранительных органов, органов безопасности. Это сложный вопрос, особенно сегодня очень чувствительный. Но надо идти вперед, надо что-то делать. При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли", - сказал глава государства.
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Путин об "открытии неба" для гражданских беспилотников
Об «открытии неба» для гражданских беспилотников
Необходимо скорее, как говорят специалисты, "открыть небо" для гражданских беспилотников. …> При всех текущих объективных трудностях, повышенных требованиях к безопасности это принципиальный вопрос для опережающего развития отрасли. …> Считаю, что в тех регионах, где это оправдано по безопасности и где для этого есть другие необходимые условия, следует разрешить полёты дронов. Прошу Правительство к 30 апреля текущего года подготовить конкретные решения на этот счет.
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин призвал открыть небо для гражданских беспилотников
Путин указал на необходимость открыть небо для гражданских БПЛА