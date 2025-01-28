https://ria.ru/20250128/putin-1996005002.html
Путин рассказал о росте производства гражданских беспилотников
Путин рассказал о росте производства гражданских беспилотников - РИА Новости, 28.01.2025
Путин рассказал о росте производства гражданских беспилотников
Производство гражданских беспилотников в России в 2024 году выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:31:00+03:00
2025-01-28T21:31:00+03:00
2025-01-28T23:31:00+03:00
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владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Производство гражданских беспилотников в России в 2024 году выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, заявил президент РФ Владимир Путин. "По целому ряду направлений в короткие сроки развернуто серийное производство конкурентной продукции. В общей сложности в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, производство, подчеркну, гражданских дронов увеличилось более чем в два с половиной раза. Но повторю еще раз, цель, которую мы перед собой поставили, комплексная, системная, без всякого преувеличения, это цель общенационального масштаба", - сказал Путин на совещании по развитию беспилотной авиации.
https://ria.ru/20250128/bespilotniki-1996004063.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин рассказал о росте производства гражданских беспилотников
Путин: производство гражданских беспилотников в 2024 году выросло в 2,5 раза