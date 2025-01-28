https://ria.ru/20250128/putin-1996004408.html

Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно, заявил Путин

Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно, заявил Путин

Если у Украины есть желание найти компромиссные решения, пусть переговоры ведет кто угодно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:26:00+03:00

2025-01-28T21:26:00+03:00

2025-01-28T23:30:00+03:00

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Если у Украины есть желание найти компромиссные решения, пусть переговоры ведет кто угодно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/putin-1996004125.html

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Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. 2025-01-28T21:26 true PT2M40S

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украина, россия, владимир путин