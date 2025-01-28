https://ria.ru/20250128/putin-1996004408.html
Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно, заявил Путин
Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно, заявил Путин
Если у Украины есть желание найти компромиссные решения, пусть переговоры ведет кто угодно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:26:00+03:00
2025-01-28T21:26:00+03:00
2025-01-28T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Если у Украины есть желание найти компромиссные решения, пусть переговоры ведет кто угодно, заявил президент РФ Владимир Путин. "Если есть желание вести переговоры и найти компромиссное решение, пусть ведут там кто угодно эти переговоры", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать.
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украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин
Переговоры со стороны Украины может вести кто угодно, заявил Путин
Путин: если Украина хочет найти компромисс, переговоры может вести кто угодно