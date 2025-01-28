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Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 28.01.2025 (обновлено: 23:25 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1996003120.html
Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин
Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин
Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:12:00+03:00
2025-01-28T23:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную, историческую перспективу... Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/putin-1996000762.html
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин

Путин: при переговорах с Киевом Россия будет добиваться того, что в ее интересах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную, историческую перспективу... Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин
Вчера, 20:59
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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