https://ria.ru/20250128/putin-1996003120.html
Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин
Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин
Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:12:00+03:00
2025-01-28T21:12:00+03:00
2025-01-28T23:25:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную, историческую перспективу... Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин
Путин: при переговорах с Киевом Россия будет добиваться того, что в ее интересах