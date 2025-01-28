https://ria.ru/20250128/putin-1996003120.html

Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин

Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Москва будет отстаивать свои интересы в переговорах с Киевом, заявил Путин

Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:12:00+03:00

2025-01-28T21:12:00+03:00

2025-01-28T23:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия во время возможных переговоров с Украиной будет добиваться того, что соответствует интересам страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Это очень серьезный вопрос, который должен гарантировать безопасность и Украины, кстати говоря, и России на серьезную, длительную, историческую перспективу... Мы, естественно, будем добиваться того, что нас устраивает, что соответствует нашим интересам", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/putin-1996000762.html

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россия, украина, владимир путин