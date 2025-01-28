https://ria.ru/20250128/putin-1996002548.html

Путин прокомментировал запрет Киева на переговоры

Путин прокомментировал запрет Киева на переговоры - РИА Новости, 28.01.2025

Путин прокомментировал запрет Киева на переговоры

Некорректно говорить о том, что Украина ввела запрет на переговоры, когда войска России стояли под Киевом, и тем самым вводить общество в заблуждение, заявил... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:09:00+03:00

2025-01-28T21:09:00+03:00

2025-01-28T23:18:00+03:00

киев

россия

украина

владимир путин

павел зарубин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Некорректно говорить о том, что Украина ввела запрет на переговоры, когда войска России стояли под Киевом, и тем самым вводить общество в заблуждение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Говорить о том, что запрет на переговоры был введен (Киевом - ред.), когда российские войска стояли под Киевом - совершенно некорректно. По таким серьезным вопросам пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество - как минимум некорректно", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Он указал, что "4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было", а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля."А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения", - добавил глава государства.

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киев, россия, украина, владимир путин, павел зарубин