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Путин прокомментировал запрет Киева на переговоры - РИА Новости, 28.01.2025
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21:09 28.01.2025 (обновлено: 23:18 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1996002548.html
Путин прокомментировал запрет Киева на переговоры
Путин прокомментировал запрет Киева на переговоры - РИА Новости, 28.01.2025
Путин прокомментировал запрет Киева на переговоры
Некорректно говорить о том, что Украина ввела запрет на переговоры, когда войска России стояли под Киевом, и тем самым вводить общество в заблуждение, заявил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:09:00+03:00
2025-01-28T23:18:00+03:00
киев
россия
украина
владимир путин
павел зарубин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Некорректно говорить о том, что Украина ввела запрет на переговоры, когда войска России стояли под Киевом, и тем самым вводить общество в заблуждение, заявил президент РФ Владимир Путин. "Говорить о том, что запрет на переговоры был введен (Киевом - ред.), когда российские войска стояли под Киевом - совершенно некорректно. По таким серьезным вопросам пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество - как минимум некорректно", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Он указал, что "4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было", а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля."А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250128/putin-1996002322.html
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киев, россия, украина, владимир путин, павел зарубин
Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин прокомментировал запрет Киева на переговоры

Путин: некорректно говорить о запрете на переговоры, когда ВС РФ были под Киевом

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Некорректно говорить о том, что Украина ввела запрет на переговоры, когда войска России стояли под Киевом, и тем самым вводить общество в заблуждение, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Говорить о том, что запрет на переговоры был введен (Киевом - ред.), когда российские войска стояли под Киевом - совершенно некорректно. По таким серьезным вопросам пытаться вводить в заблуждение свое общество, мировое сообщество - как минимум некорректно", - сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Он указал, что "4 апреля 2022 года войск российских под Киевом уже не было", а соглашения были окончательно согласованы 15 апреля.
«
"А указ о запрете переговоров был подписан в конце сентября и вступил в силу 4 октября. То есть через полгода после согласования проекта мирного соглашения", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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