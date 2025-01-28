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Отменить указ о запрете переговоров может председатель Рады, заявил Путин
Отменить указ о запрете переговоров может председатель Рады, заявил Путин - РИА Новости, 29.01.2025
Отменить указ о запрете переговоров может председатель Рады, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что если Украина захочет отменить указ, запрещающий переговоры с РФ, то они найдут юридический способ, это может сделать РИА Новости, 29.01.2025
2025-01-28T21:07:00+03:00
2025-01-28T21:07:00+03:00
2025-01-29T00:05:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что если Украина захочет отменить указ, запрещающий переговоры с РФ, то они найдут юридический способ, это может сделать председатель Рады. "Когда нынешний глава режима, так сегодня его только можно называть, подписывал этот указ (о запрете переговоров с РФ - ред.), он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, понимаете, ловушка. Но, в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай там в соответствии с конституцией это сделает председатель Рады. Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Пока мы такого желания просто не видим", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, украина, владимир путин, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Отменить указ о запрете переговоров может председатель Рады, заявил Путин
Путин: отменить указ, запрещающий переговоры с Россией, может председатель Рады