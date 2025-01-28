https://ria.ru/20250128/putin-1996001837.html

Путин не увидел желания Киева закрыть юридический вопрос переговоров

Путин не увидел желания Киева закрыть юридический вопрос переговоров - РИА Новости, 28.01.2025

Путин не увидел желания Киева закрыть юридический вопрос переговоров

Россия пока не видит желания Украины закрыть любой вопрос юридического характера касательно переговоров с Москвой, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:05:00+03:00

2025-01-28T21:05:00+03:00

2025-01-28T23:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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украина

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Россия пока не видит желания Украины закрыть любой вопрос юридического характера касательно переговоров с Москвой, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Если есть желание, можно закрыть любой вопрос юридического характера. Пока мы такого желания просто не видим", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/putin-1995999915.html

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россия, владимир путин, украина