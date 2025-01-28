https://ria.ru/20250128/putin-1996000762.html

В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин

В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин

Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:59:00+03:00

2025-01-28T20:59:00+03:00

2025-01-28T21:18:00+03:00

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владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Вопрос в окончательном подписании документов... Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250128/putin-1995999915.html

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2025

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россия, украина, владимир путин