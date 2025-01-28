Рейтинг@Mail.ru
В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 28.01.2025 (обновлено: 21:18 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1996000762.html
В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин
В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин
Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин в интервью... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:59:00+03:00
2025-01-28T21:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_0:106:3079:1838_1920x0_80_0_0_6ed4114a1c1b58957ca8483ff1cca349.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. "Вопрос в окончательном подписании документов... Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250128/putin-1995999915.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966597249_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_f79bf502a53965129c19403efd8da394.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин
В подписании документов с Киевом не должно быть промахов, заявил Путин

Путин заявил, что в подписании документов с Киевом нельзя допускать промахов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Не может быть ни одного промаха в подписании документов между РФ и Украиной, все должно быть отточено, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
"Вопрос в окончательном подписании документов... Здесь не может быть ни одного промаха, ни одной шероховатости. Все должно быть отточено", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин
Вчера, 20:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала