https://ria.ru/20250128/putin-1996000255.html

Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной

Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.01.2025

Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной

Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", о перспективах заключения соглашения с Украиной... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T21:04:00+03:00

2025-01-28T21:04:00+03:00

2025-01-28T22:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", о перспективах заключения соглашения с Украиной. Президент среди прочего отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. Глава государства также выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Владимиром Зеленским. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О переговорах с УкраинойЕсли сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимными. Здесь есть — я об этом не говорил — проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима — так сегодня только его можно называть — подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, ловушка.Вести переговоры можно с кем угодно. <...> С точки зрения подписания документов здесь все должно быть так, чтобы юристы подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения.О Стамбульских договоренностяхЭто состоялось 15 апреля (2022 года. — Прим. ред.), но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я сказал: "Да, и что нужно сделать?" (Они ответили. — Прим. ред.) Нужно отвести войска от Киева. Для нас было ясно, что обман вполне возможен. <...> Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, войны, мы все-таки на это согласились.Честно говоря, мы сразу (после принятия Украиной решения не подписывать мирное соглашение. — Прим. ред.) получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца — вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать.О влиянии Запада на украинский конфликтПриехал господин (Борис. — Прим. ред.) Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином (экс-президентом США Джо. — Прим. ред.) Байденом — и уговорили украинцев продолжать войну. Собственно говоря, этого никто не скрывает.Если есть желание у их (Украины. — Прим. ред.) западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байдену тоже посылал соответствующие сигналы.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

https://ria.ru/20241223/peregovory-1990862459.html

https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о том, когда может завершиться конфликт с Украиной Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", о перспективах заключения соглашения с Украиной. Президент среди прочего отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. 2025-01-28T21:04 true PT0M48S

Путин о переговорах с Киевом до начала СВО Путин о переговорах с Киевом до начала СВО. 2025-01-28T21:04 true PT0M33S

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Влада Икрамова

политика, владимир путин, верховная рада украины, владимир зеленский, павел зарубин, украина, россия