Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной
О переговорах с Украиной
- Переговоры с Украиной стартовали с начала спецоперации, Россия предлагала киевскому руководству уйти из ЛНР и ДНР, и тогда боевых действий бы не было.
- Некорректно говорить о том, что Украина установила запрет на переговоры, когда российские войска стояли под Киевом, и вводить общество в заблуждение.
Если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимными. Здесь есть — я об этом не говорил — проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима — так сегодня только его можно называть — подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, ловушка.
- Если украинские власти захотят отменить указ, запрещающий переговоры с Россией, они найдут юридический способ, это может сделать председатель Верховной рады:
Вести переговоры можно с кем угодно. <...> С точки зрения подписания документов здесь все должно быть так, чтобы юристы подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения.
- Россия готова выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать.
- Вопрос в окончательном подписании документов — здесь не может быть ни промаха, ни шероховатости, все должно быть отточено.
О Стамбульских договоренностях
- Стамбульские договоренности 2022 года были основаны на украинских предложениях:
Это состоялось 15 апреля (2022 года. — Прим. ред.), но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я сказал: "Да, и что нужно сделать?" (Они ответили. — Прим. ред.) Нужно отвести войска от Киева. Для нас было ясно, что обман вполне возможен. <...> Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, войны, мы все-таки на это согласились.
- В ходе стамбульских переговоров представители Украины предлагали поставить точку на личной встрече двух президентов, и Путин согласился.
- После этого из Киева поступила информация, что им нужно посоветоваться с союзниками и взять недельную паузу:
Честно говоря, мы сразу (после принятия Украиной решения не подписывать мирное соглашение. — Прим. ред.) получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца — вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать.
О влиянии Запада на украинский конфликт
Приехал господин (Борис. — Прим. ред.) Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином (экс-президентом США Джо. — Прим. ред.) Байденом — и уговорили украинцев продолжать войну. Собственно говоря, этого никто не скрывает.
- Без спонсорских денег и патронов конфликт закончится через полтора-два месяца, в этом смысле суверенитет Украины нулевой.