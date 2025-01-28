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Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.01.2025
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21:04 28.01.2025 (обновлено: 22:36 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1996000255.html
Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной
Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной - РИА Новости, 28.01.2025
Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной
Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", о перспективах заключения соглашения с Украиной... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T21:04:00+03:00
2025-01-28T22:36:00+03:00
политика
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", о перспективах заключения соглашения с Украиной. Президент среди прочего отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. Глава государства также выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Владимиром Зеленским. Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.О переговорах с УкраинойЕсли сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимными. Здесь есть — я об этом не говорил — проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима — так сегодня только его можно называть — подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, ловушка.Вести переговоры можно с кем угодно. &lt;...&gt; С точки зрения подписания документов здесь все должно быть так, чтобы юристы подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения.О Стамбульских договоренностяхЭто состоялось 15 апреля (2022 года. — Прим. ред.), но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я сказал: &quot;Да, и что нужно сделать?&quot; (Они ответили. — Прим. ред.) Нужно отвести войска от Киева. Для нас было ясно, что обман вполне возможен. &lt;...&gt; Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, войны, мы все-таки на это согласились.Честно говоря, мы сразу (после принятия Украиной решения не подписывать мирное соглашение. — Прим. ред.) получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца — вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать.О влиянии Запада на украинский конфликтПриехал господин (Борис. — Прим. ред.) Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином (экс-президентом США Джо. — Прим. ред.) Байденом — и уговорили украинцев продолжать войну. Собственно говоря, этого никто не скрывает.Если есть желание у их (Украины. — Прим. ред.) западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байдену тоже посылал соответствующие сигналы.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html
https://ria.ru/20241223/peregovory-1990862459.html
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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Путин о том, когда может завершиться конфликт с Украиной
Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", о перспективах заключения соглашения с Украиной. Президент среди прочего отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны.
2025-01-28T21:04
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Путин о переговорах с Киевом до начала СВО
Путин о переговорах с Киевом до начала СВО.
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политика, владимир путин, верховная рада украины, владимир зеленский, павел зарубин, украина, россия
Политика, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Павел Зарубин, Украина, Россия

Путин высказался о перспективах переговоров с Украиной

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", о перспективах заключения соглашения с Украиной. Президент среди прочего отметил, что конфликт может завершиться через полтора-два месяца, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. Глава государства также выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Владимиром Зеленским.
Ключевые заявления российского лидера — в материале РИА Новости.

О переговорах с Украиной

  • Переговоры с Украиной стартовали с начала спецоперации, Россия предлагала киевскому руководству уйти из ЛНР и ДНР, и тогда боевых действий бы не было.
  • Некорректно говорить о том, что Украина установила запрет на переговоры, когда российские войска стояли под Киевом, и вводить общество в заблуждение.
«

Если сейчас мы начнем вести переговоры, то они будут нелегитимными. Здесь есть — я об этом не говорил — проблема. Почему? Потому что, когда нынешний глава режима — так сегодня только его можно называть — подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем, засада в чем, ловушка.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
  • Если украинские власти захотят отменить указ, запрещающий переговоры с Россией, они найдут юридический способ, это может сделать председатель Верховной рады:
«

Вести переговоры можно с кем угодно. <...> С точки зрения подписания документов здесь все должно быть так, чтобы юристы подтвердили легитимность тех людей, которые будут уполномочены украинским государством подписывать эти соглашения.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
  • Россия готова выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать.
  • Вопрос в окончательном подписании документов — здесь не может быть ни промаха, ни шероховатости, все должно быть отточено.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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О Стамбульских договоренностях

  • Стамбульские договоренности 2022 года были основаны на украинских предложениях:
«

Это состоялось 15 апреля (2022 года. — Прим. ред.), но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я сказал: "Да, и что нужно сделать?" (Они ответили. — Прим. ред.) Нужно отвести войска от Киева. Для нас было ясно, что обман вполне возможен. <...> Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, войны, мы все-таки на это согласились.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
  • В ходе стамбульских переговоров представители Украины предлагали поставить точку на личной встрече двух президентов, и Путин согласился.
  • После этого из Киева поступила информация, что им нужно посоветоваться с союзниками и взять недельную паузу:
«

Честно говоря, мы сразу (после принятия Украиной решения не подписывать мирное соглашение. — Прим. ред.) получили сигналы из Киева, как нам сказали тогда: теперь будем воевать до последнего украинца — вот пока или мы вас, или вы нас, в общем, будем воевать.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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23 декабря 2024, 17:17

О влиянии Запада на украинский конфликт

«

Приехал господин (Борис. — Прим. ред.) Джонсон, тогда премьер-министр Великобритании, наверняка с подачи бывшей американской администрации во главе с господином (экс-президентом США Джо. — Прим. ред.) Байденом — и уговорили украинцев продолжать войну. Собственно говоря, этого никто не скрывает.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
Президент
  • Без спонсорских денег и патронов конфликт закончится через полтора-два месяца, в этом смысле суверенитет Украины нулевой.
«
Если есть желание у их (Украины. — Прим. ред.) западных спонсоров добиться мира, путь очень простой. Я когда-то и Байдену тоже посылал соответствующие сигналы.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена
Владимир Путин
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