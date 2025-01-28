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Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин
Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин
Суверенитет Украины почти нулевой, поэтому без спонсорских денег и патронов, все закончится через полтора-два месяца, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:55:00+03:00
2025-01-28T20:55:00+03:00
2025-01-28T21:42:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Суверенитет Украины почти нулевой, поэтому без спонсорских денег и патронов, все закончится через полтора-два месяца, заявил президент России Владимир Путин."Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Всё закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, владимир путин, павел зарубин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина
Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин
Путин: конфликт на Украине может закончиться через полтора-два месяца