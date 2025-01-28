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Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 28.01.2025 (обновлено: 21:42 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1995999915.html
Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин
Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин
Суверенитет Украины почти нулевой, поэтому без спонсорских денег и патронов, все закончится через полтора-два месяца, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:55:00+03:00
2025-01-28T21:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
павел зарубин
украина
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Суверенитет Украины почти нулевой, поэтому без спонсорских денег и патронов, все закончится через полтора-два месяца, заявил президент России Владимир Путин."Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Всё закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
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россия, владимир путин, павел зарубин, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина
Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин

Путин: конфликт на Украине может закончиться через полтора-два месяца

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Суверенитет Украины почти нулевой, поэтому без спонсорских денег и патронов, все закончится через полтора-два месяца, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Всё закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Вчера, 20:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинУкраина
 
 
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