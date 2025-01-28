https://ria.ru/20250128/putin-1995999915.html

Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин

Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Конфликт на Украине может завершиться через два месяца, заявил Путин

Суверенитет Украины почти нулевой, поэтому без спонсорских денег и патронов, все закончится через полтора-два месяца, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:55:00+03:00

2025-01-28T20:55:00+03:00

2025-01-28T21:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

павел зарубин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Суверенитет Украины почти нулевой, поэтому без спонсорских денег и патронов, все закончится через полтора-два месяца, заявил президент России Владимир Путин."Они же не могут существовать, они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги, и в широком смысле говоря, патроны. Всё закончится через месяц, полтора-два. В этом смысле суверенитет Украины почти нулевой", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/zelenskij-1995999737.html

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россия, владимир путин, павел зарубин, украина