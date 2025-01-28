https://ria.ru/20250128/putin-1995999639.html

Путин выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Зеленским

Путин выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Зеленским - РИА Новости, 28.01.2025

Путин выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Зеленским

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:51:00+03:00

2025-01-28T20:51:00+03:00

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владимир путин

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политика

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать."Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов", — сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/putin-1996000762.html

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Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. 2025-01-28T20:51 true PT2M40S

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владимир путин, политика, владимир зеленский, украина