https://ria.ru/20250128/putin-1995999639.html
Путин выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Зеленским
Путин выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Зеленским - РИА Новости, 28.01.2025
Путин выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Зеленским
Президент России Владимир Путин сообщил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:51:00+03:00
2025-01-28T20:51:00+03:00
2025-01-28T23:35:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
политика
владимир зеленский
украина
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что готов выделить людей, которые будут вести переговоры с Владимиром Зеленским, если он хочет в них участвовать."Если он хочет принимать участие в переговорах, я выделю таких людей, которые будут эти переговоры вести, пожалуйста. Вопрос в окончательном подписании документов", — сказал глава государства автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/putin-1996000762.html
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Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать.
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владимир путин, политика, владимир зеленский, украина
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Зеленский, Украина
Путин выразил готовность назначить переговорщиков для диалога с Зеленским
Путин заявил, что готов выделить людей для переговоров с Зеленским