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Киев предлагал закончить переговоры встречей президентов, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:49 28.01.2025 (обновлено: 23:24 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1995999543.html
Киев предлагал закончить переговоры встречей президентов, заявил Путин
Киев предлагал закончить переговоры встречей президентов, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Киев предлагал закончить переговоры встречей президентов, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что был согласен обсуждать один из моментов, достигнутых в Стамбуле по Украине, на личной встрече президентов. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:49:00+03:00
2025-01-28T23:24:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
стамбул
турция
украина
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что был согласен обсуждать один из моментов, достигнутых в Стамбуле по Украине, на личной встрече президентов."Практически в этот же день, хотя там были вещи, которые были спорными, и МИД на это указывал, и ряд наших других органов власти, тем не менее, я согласился с тем, что мы готовы реализовать этот документ. И прямо 15-го (апреля) вечером или 16-го мы передали в Киев о том, что мы согласны дорабатывать, подписывать этот документ: дорабатывать там было уже практически нечего. Там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Президент добавил, что после этого из Киева поступила информация о том, что "им нужно посоветоваться со своими союзниками, и они берут недельную паузу".
https://ria.ru/20250128/putin-1995999426.html
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владимир путин, россия, стамбул, турция, украина
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Стамбул, Турция, Украина
Киев предлагал закончить переговоры встречей президентов, заявил Путин

Путин: Киев предлагал поставить точку в Стамбуле встречей президентов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что был согласен обсуждать один из моментов, достигнутых в Стамбуле по Украине, на личной встрече президентов.
"Практически в этот же день, хотя там были вещи, которые были спорными, и МИД на это указывал, и ряд наших других органов власти, тем не менее, я согласился с тем, что мы готовы реализовать этот документ. И прямо 15-го (апреля) вечером или 16-го мы передали в Киев о том, что мы согласны дорабатывать, подписывать этот документ: дорабатывать там было уже практически нечего. Там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
Президент добавил, что после этого из Киева поступила информация о том, что "им нужно посоветоваться со своими союзниками, и они берут недельную паузу".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Москва понимала возможность обмана на переговорах с Киевом, заявил Путин
Вчера, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияСтамбулТурцияУкраина
 
 
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