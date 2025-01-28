https://ria.ru/20250128/putin-1995999543.html

Киев предлагал закончить переговоры встречей президентов, заявил Путин

Киев предлагал закончить переговоры встречей президентов, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Киев предлагал закончить переговоры встречей президентов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что был согласен обсуждать один из моментов, достигнутых в Стамбуле по Украине, на личной встрече президентов. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:49:00+03:00

2025-01-28T20:49:00+03:00

2025-01-28T23:24:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

стамбул

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что был согласен обсуждать один из моментов, достигнутых в Стамбуле по Украине, на личной встрече президентов."Практически в этот же день, хотя там были вещи, которые были спорными, и МИД на это указывал, и ряд наших других органов власти, тем не менее, я согласился с тем, что мы готовы реализовать этот документ. И прямо 15-го (апреля) вечером или 16-го мы передали в Киев о том, что мы согласны дорабатывать, подписывать этот документ: дорабатывать там было уже практически нечего. Там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Президент добавил, что после этого из Киева поступила информация о том, что "им нужно посоветоваться со своими союзниками, и они берут недельную паузу".

https://ria.ru/20250128/putin-1995999426.html

россия

стамбул

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владимир путин, россия, стамбул, турция, украина