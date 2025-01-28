https://ria.ru/20250128/putin-1995999426.html
Москва понимала возможность обмана на переговорах с Киевом, заявил Путин
Москва понимала возможность обмана на переговорах с Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Москва понимала возможность обмана на переговорах с Киевом, заявил Путин
Во время переговоров в Стамбуле РФ было ясно, что обман возможен, тем не менее, Москва согласилась на отвод войск, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:47:00+03:00
2025-01-28T20:47:00+03:00
2025-01-28T23:24:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
в мире
стамбул
турция
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Во время переговоров в Стамбуле РФ было ясно, что обман возможен, тем не менее, Москва согласилась на отвод войск, заявил президент России Владимир Путин."Именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля (2022 года - ред.), но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я сказал: "Да, и что нужно сделать?". (Они ответили - ред.), нужно отвести войска от Киева. Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен… Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, серьезной войны, мы всё-таки на это согласились", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/kiev-1996003601.html
стамбул
турция
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, стамбул, турция, украина, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, В мире, Стамбул, Турция, Украина, Россия
Москва понимала возможность обмана на переговорах с Киевом, заявил Путин
Путин: РФ отвела войска после переговоров в Стамбуле, понимая возможность обмана