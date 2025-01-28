https://ria.ru/20250128/putin-1995999426.html

Москва понимала возможность обмана на переговорах с Киевом, заявил Путин

Москва понимала возможность обмана на переговорах с Киевом, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Москва понимала возможность обмана на переговорах с Киевом, заявил Путин

Во время переговоров в Стамбуле РФ было ясно, что обман возможен, тем не менее, Москва согласилась на отвод войск, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:47:00+03:00

2025-01-28T20:47:00+03:00

2025-01-28T23:24:00+03:00

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Во время переговоров в Стамбуле РФ было ясно, что обман возможен, тем не менее, Москва согласилась на отвод войск, заявил президент России Владимир Путин."Именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле. Это состоялось 15 апреля (2022 года - ред.), но до этого некоторые европейские лидеры в разговорах со мной по телефону сказали, что Украине невозможно подписывать мирный договор с пистолетом у виска. Я сказал: "Да, и что нужно сделать?". (Они ответили - ред.), нужно отвести войска от Киева. Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен… Тем не менее, исходя из соображений недопущения серьезного кровопролития, серьезной войны, мы всё-таки на это согласились", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/kiev-1996003601.html

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