https://ria.ru/20250128/putin-1995999174.html
Путин назвал стамбульские договоренности основанными на предложениях Киева
Путин назвал стамбульские договоренности основанными на предложениях Киева - РИА Новости, 28.01.2025
Путин назвал стамбульские договоренности основанными на предложениях Киева
Стамбульские договоренности 2022 года были основаны на украинских предложениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:46:00+03:00
2025-01-28T20:46:00+03:00
2025-01-28T23:24:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e2ca22c2b78abae578ac50b4ba0da2ae.jpg
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Стамбульские договоренности 2022 года были основаны на украинских предложениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Где-то в конце марта (2022 года - ред.) мы получили бумагу из Киева. Кстати говоря, вот как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/putin-1995999426.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987608389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d99565a23cd0cda82fb841692324ca5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Путин назвал стамбульские договоренности основанными на предложениях Киева
Путин: стамбульские договоренности были основаны на украинских предложениях