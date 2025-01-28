https://ria.ru/20250128/putin-1995999174.html

Путин назвал стамбульские договоренности основанными на предложениях Киева

Путин назвал стамбульские договоренности основанными на предложениях Киева - РИА Новости, 28.01.2025

Путин назвал стамбульские договоренности основанными на предложениях Киева

Стамбульские договоренности 2022 года были основаны на украинских предложениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:46:00+03:00

2025-01-28T20:46:00+03:00

2025-01-28T23:24:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

украина

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости, Стамбульские договоренности 2022 года были основаны на украинских предложениях, заявил президент РФ Владимир Путин."Где-то в конце марта (2022 года - ред.) мы получили бумагу из Киева. Кстати говоря, вот как раз с подписью главы переговорной группы Украины, господина Арахамия. И именно эти украинские предложения, я хочу это подчеркнуть, это очень важно, легли в основу проекта мирного договора, выработанного в Стамбуле", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/putin-1995999426.html

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владимир путин, россия, украина