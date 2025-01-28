https://ria.ru/20250128/putin-1995999013.html

Переговоры с Киевом прямо сейчас будут нелегитимны, заявил Путин

Переговоры с Киевом прямо сейчас будут нелегитимны, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Переговоры с Киевом прямо сейчас будут нелегитимны, заявил Путин

Переговоры России и Украины будут нелегитимными, если вести их сейчас, сначала необходимо найти способ отменить ранее подписанный Владимиром Зеленским указ о... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:43:00+03:00

2025-01-28T20:43:00+03:00

2025-01-28T23:23:00+03:00

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Переговоры России и Украины будут нелегитимными, если вести их сейчас, сначала необходимо найти способ отменить ранее подписанный Владимиром Зеленским указ о запрете переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин."Если сейчас мы начнём вести переговоры, то они будут нелегитимными. Здесь есть, правда, я об этом не говорил, проблема. Почему? Потому что когда нынешний глава режима, так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чём, засада в чём, ловушка", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250128/putin-1996004408.html

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Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать. 2025-01-28T20:43 true PT2M40S

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владимир путин, россия, украина, владимир зеленский