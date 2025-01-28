https://ria.ru/20250128/putin-1995999013.html
Переговоры с Киевом прямо сейчас будут нелегитимны, заявил Путин
Переговоры с Киевом прямо сейчас будут нелегитимны, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Переговоры с Киевом прямо сейчас будут нелегитимны, заявил Путин
Переговоры России и Украины будут нелегитимными, если вести их сейчас, сначала необходимо найти способ отменить ранее подписанный Владимиром Зеленским указ о... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:43:00+03:00
2025-01-28T20:43:00+03:00
2025-01-28T23:23:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1996008028_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b3d9cd82920c06a52ea784084ee5949d.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Переговоры России и Украины будут нелегитимными, если вести их сейчас, сначала необходимо найти способ отменить ранее подписанный Владимиром Зеленским указ о запрете переговоров, заявил президент РФ Владимир Путин."Если сейчас мы начнём вести переговоры, то они будут нелегитимными. Здесь есть, правда, я об этом не говорил, проблема. Почему? Потому что когда нынешний глава режима, так сегодня только его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чём, засада в чём, ловушка", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250128/putin-1996004408.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1996008028_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a17687f3f51f32d21beff385d49c7986.jpg
Путин о нелегитимности переговоров между Москвой и Киевом
Президент России Владимир Путин заявил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Владимир Зеленский не имеет права ничего подписывать.
2025-01-28T20:43
true
PT2M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, владимир зеленский
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский
Переговоры с Киевом прямо сейчас будут нелегитимны, заявил Путин
Путин: переговоры с Украиной будут нелегитимны без отмены их запрета Киевом