https://ria.ru/20250128/putin-1995998836.html

Москва предлагала Киеву переговоры до начала СВО, заявил Путин

Москва предлагала Киеву переговоры до начала СВО, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Москва предлагала Киеву переговоры до начала СВО, заявил Путин

Переговоры с Украиной начались с начала специальной военной операции (СВО), Москва предлагала Киеву "уйти" из ЛНР и ДНР и тогда боевых действий бы не было,... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:40:00+03:00

2025-01-28T20:40:00+03:00

2025-01-28T23:23:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская область), 28 янв - РИА Новости. Переговоры с Украиной начались с начала специальной военной операции (СВО), Москва предлагала Киеву "уйти" из ЛНР и ДНР и тогда боевых действий бы не было, заявил президент России Владимир Путин."Переговоры, собственно, у нас начались сразу же после начала СВО. Изначально, мы сказали украинскому руководству тогдашнему, что люди в ЛНР и ДНР не хотят быть в составе Украины. Уходите оттуда и все, на этом все закончится: никаких боевых действий, никакой войны", - сказал Путин автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250128/putin-1995999639.html

https://ria.ru/20250128/putin-1996000762.html

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Путин о переговорах с Киевом до начала СВО Путин о переговорах с Киевом до начала СВО. 2025-01-28T20:40 true PT0M33S

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украина, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика