https://ria.ru/20250128/putin-1995995333.html
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, это связано с высокой процентной ставкой, в связи с чем отечественные автопроизводители нуждаются в поддержке, РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:09:00+03:00
2025-01-28T20:09:00+03:00
2025-01-28T20:09:00+03:00
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл), 28 янв - РИА Новости. Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, это связано с высокой процентной ставкой, в связи с чем отечественные автопроизводители нуждаются в поддержке, заявил президент России Владимир Путин. "Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит. Имею в виду, что кредитные ресурсы стали дорогими", - отметил Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа". Глава государства уточнил, что в связи со снижением спроса, снижает планы по производству автомобилей и "АвтоВАЗ": с 525 тысяч произведенных автомобилей в прошлом году, до планируемых 505 тысяч машин в 2025 году. "Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит", - сказал президент России, уточнив, что на этом фоне государство намерено оказывать меры поддержки отечественному автопрому. "Надо поддержать (производителей - ред.), мы всегда так делали в трудные времена для автопрома", - подчеркнул Путин. В качестве меры поддержки российский президент назвал пересаживание чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили.
https://ria.ru/20250128/putin-1995992759.html
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экономика, авто, россия, владимир путин, автоваз
Экономика, Авто, Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин
Путин: россияне стали реже покупать автомобили в кредит из-за высокой ставки