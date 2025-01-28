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Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
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20:09 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1995995333.html
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, это связано с высокой процентной ставкой, в связи с чем отечественные автопроизводители нуждаются в поддержке, РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T20:09:00+03:00
2025-01-28T20:09:00+03:00
экономика
авто
россия
владимир путин
автоваз
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл), 28 янв - РИА Новости. Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, это связано с высокой процентной ставкой, в связи с чем отечественные автопроизводители нуждаются в поддержке, заявил президент России Владимир Путин. "Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит. Имею в виду, что кредитные ресурсы стали дорогими", - отметил Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа". Глава государства уточнил, что в связи со снижением спроса, снижает планы по производству автомобилей и "АвтоВАЗ": с 525 тысяч произведенных автомобилей в прошлом году, до планируемых 505 тысяч машин в 2025 году. "Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит", - сказал президент России, уточнив, что на этом фоне государство намерено оказывать меры поддержки отечественному автопрому. "Надо поддержать (производителей - ред.), мы всегда так делали в трудные времена для автопрома", - подчеркнул Путин. В качестве меры поддержки российский президент назвал пересаживание чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили.
https://ria.ru/20250128/putin-1995992759.html
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экономика, авто, россия, владимир путин, автоваз
Экономика, Авто, Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин

Путин: россияне стали реже покупать автомобили в кредит из-за высокой ставки

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ". Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл), 28 янв - РИА Новости. Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, это связано с высокой процентной ставкой, в связи с чем отечественные автопроизводители нуждаются в поддержке, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит. Имею в виду, что кредитные ресурсы стали дорогими", - отметил Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа".
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода АвтоВАЗ. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили
Вчера, 19:46
Глава государства уточнил, что в связи со снижением спроса, снижает планы по производству автомобилей и "АвтоВАЗ": с 525 тысяч произведенных автомобилей в прошлом году, до планируемых 505 тысяч машин в 2025 году.
«
"Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит", - сказал президент России, уточнив, что на этом фоне государство намерено оказывать меры поддержки отечественному автопрому.
Президент Россси Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля Лада Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили
Вчера, 19:30
«
"Надо поддержать (производителей - ред.), мы всегда так делали в трудные времена для автопрома", - подчеркнул Путин.
В качестве меры поддержки российский президент назвал пересаживание чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили.
Президент Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля Лада Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путину показали новую Lada Iskra
Вчера, 18:18
 
ЭкономикаАвтоРоссияВладимир ПутинАвтоВАЗ
 
 
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