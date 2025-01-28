https://ria.ru/20250128/putin-1995995333.html

Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин

Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, заявил Путин

Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, это связано с высокой процентной ставкой, в связи с чем отечественные автопроизводители нуждаются в поддержке, РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T20:09:00+03:00

2025-01-28T20:09:00+03:00

2025-01-28T20:09:00+03:00

экономика

авто

россия

владимир путин

автоваз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995992924_430:0:3072:1486_1920x0_80_0_0_fc67630597d59db29ea808bb92cf29ab.jpg

ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл), 28 янв - РИА Новости. Россияне стали реже покупать автомобили в кредит, это связано с высокой процентной ставкой, в связи с чем отечественные автопроизводители нуждаются в поддержке, заявил президент России Владимир Путин. "Граждане покупают все-таки меньше сейчас автомобилей в кредит. Имею в виду, что кредитные ресурсы стали дорогими", - отметил Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа". Глава государства уточнил, что в связи со снижением спроса, снижает планы по производству автомобилей и "АвтоВАЗ": с 525 тысяч произведенных автомобилей в прошлом году, до планируемых 505 тысяч машин в 2025 году. "Снижается спрос из-за ключевой ставки, из-за ставок коммерческих банков. Людям просто сложнее стало брать кредит", - сказал президент России, уточнив, что на этом фоне государство намерено оказывать меры поддержки отечественному автопрому. "Надо поддержать (производителей - ред.), мы всегда так делали в трудные времена для автопрома", - подчеркнул Путин. В качестве меры поддержки российский президент назвал пересаживание чиновников и сотрудников госкомпаний на отечественные автомобили.

https://ria.ru/20250128/putin-1995992759.html

https://ria.ru/20250128/putin-1995990917.html

https://ria.ru/20250128/lada-1995979151.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, владимир путин, автоваз