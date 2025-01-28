https://ria.ru/20250128/putin-1995994508.html

Путин ознакомился с производством дронов для сельского хозяйства

Путин ознакомился с производством дронов для сельского хозяйства - РИА Новости, 28.01.2025

Путин ознакомился с производством дронов для сельского хозяйства

Президент РФ Владимир Путин в самарском Тольятти ознакомился с производством беспилотных летательных аппаратов, которые в ближайшем времени будут использоваться РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:57:00+03:00

2025-01-28T19:57:00+03:00

2025-01-28T19:59:00+03:00

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тольятти

самарская область

технологии

экономика

владимир путин

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в самарском Тольятти ознакомился с производством беспилотных летательных аппаратов, которые в ближайшем времени будут использоваться в сельском хозяйстве. Главе государства во время посещения Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) "Самара" были продемонстрированы уже готовые летательные аппараты вертикального взлета и посадки коптерного типа - С-80. Дрон будет использоваться в сельском хозяйстве для внесения удобрений и средств защиты растений, способен переносит 40 литров жидкости, обрабатывает до 18 га в час. Модификация С-80 для сельского хозяйства в сентябре 2024 года стала первым массовым дроном, получившим сертификат типа БАС. Это позволяет использовать дрон для выполнения и коммерческих работ, например, в логистике для доставки до 20 килограммов товаров. Предприятие способно производить порядка 200 только подобных дронов в месяц. Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем "Самара" - это инфраструктурная площадка общего пользования для резидентов-инноваторов, расположенная в Тольятти. Учредители НПЦ -компания "Транспорт будущего", которая является и якорным резидентом центра; правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк "Жигулевская долина".

https://ria.ru/20250123/putin-1995167459.html

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Путин в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем "Самара" Путин в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем "Самара" 2025-01-28T19:57 true PT0M47S

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россия, тольятти, самарская область, технологии, экономика, владимир путин