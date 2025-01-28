Путин призвал властей регионов помочь вернувшимся участникам СВО
Путин: участники СВО должны трудоустраиваться и работать с достойной зарплатой
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Участники СВО после возвращения с фронта должны трудоустраиваться, работать с достойной зарплатой, найти свое место, руководители регионов должны заранее подумать, как выстроить эту работу, заявил президент России Владимир Путин.
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"Люди возвращаются и будут возвращаться после проведения специальной военной операции, они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойным уровнем заработной платы. И заранее во всех регионах РФ руководители регионов должны подумать, как строить эту работу", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что такая работа идет и в Тольятти.
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"Я, когда программу инициировал, то исходил из того, что она будет подхвачена и на региональном уровне. Это и происходит во многих регионах", - отметил Путин.
При этом он уточнил, что условия участия в данной программе непростые - надо иметь высшее образование, опыт управленческой работы, соответствующий потенциал и так далее.
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"Во-первых, сейчас нужно подумать, это в принципе делается, но мы будем заниматься системно, как помочь ребятам, у которых нет высшего образования, как помочь им получить его. Поручение правительству уже есть, правительство думает, как совершенствовать эту работу, но на региональном уровне тоже работа проводится", - рассказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что "Время героев" - один из сегментов подготовки участников СВО к возвращению в гражданскую жизнь.
"Они должны найти свое место, и мы сделаем все", - добавил президент.
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