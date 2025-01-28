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Путин призвал властей регионов помочь вернувшимся участникам СВО - РИА Новости, 28.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1995994006.html
Путин призвал властей регионов помочь вернувшимся участникам СВО
Путин призвал властей регионов помочь вернувшимся участникам СВО - РИА Новости, 28.01.2025
Путин призвал властей регионов помочь вернувшимся участникам СВО
Участники СВО после возвращения с фронта должны трудоустраиваться, работать с достойной зарплатой, найти свое место, руководители регионов должны заранее... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:56:00+03:00
2025-01-28T19:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
тольятти
владимир путин
автоваз
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Участники СВО после возвращения с фронта должны трудоустраиваться, работать с достойной зарплатой, найти свое место, руководители регионов должны заранее подумать, как выстроить эту работу, заявил президент России Владимир Путин. Во время общения с работниками "АвтоВАЗа", отвечая на вопрос о программе "Время героев", Путин отметил, что она является одним из сегментов внимания к людям, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради России, и безусловно она должна быть широкой и гибкой. "Люди возвращаются и будут возвращаться после проведения специальной военной операции, они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойным уровнем заработной платы. И заранее во всех регионах РФ руководители регионов должны подумать, как строить эту работу", - сказал президент. Глава государства подчеркнул, что такая работа идет и в Тольятти. "Я, когда программу инициировал, то исходил из того, что она будет подхвачена и на региональном уровне. Это и происходит во многих регионах", - отметил Путин. При этом он уточнил, что условия участия в данной программе непростые - надо иметь высшее образование, опыт управленческой работы, соответствующий потенциал и так далее. "Во-первых, сейчас нужно подумать, это в принципе делается, но мы будем заниматься системно, как помочь ребятам, у которых нет высшего образования, как помочь им получить его. Поручение правительству уже есть, правительство думает, как совершенствовать эту работу, но на региональном уровне тоже работа проводится", - рассказал Путин. Глава государства подчеркнул, что "Время героев" - один из сегментов подготовки участников СВО к возвращению в гражданскую жизнь. "Они должны найти свое место, и мы сделаем все", - добавил президент.
https://ria.ru/20250112/putin-1993298625.html
https://rsport.ria.ru/20241227/putin-1991694982.html
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россия, тольятти, владимир путин, автоваз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тольятти, Владимир Путин, АвтоВАЗ
Путин призвал властей регионов помочь вернувшимся участникам СВО

Путин: участники СВО должны трудоустраиваться и работать с достойной зарплатой

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Участники СВО после возвращения с фронта должны трудоустраиваться, работать с достойной зарплатой, найти свое место, руководители регионов должны заранее подумать, как выстроить эту работу, заявил президент России Владимир Путин.
Во время общения с работниками "АвтоВАЗа", отвечая на вопрос о программе "Время героев", Путин отметил, что она является одним из сегментов внимания к людям, которые рискуют своей жизнью и здоровьем ради России, и безусловно она должна быть широкой и гибкой.
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«
"Люди возвращаются и будут возвращаться после проведения специальной военной операции, они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойным уровнем заработной платы. И заранее во всех регионах РФ руководители регионов должны подумать, как строить эту работу", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул, что такая работа идет и в Тольятти.
«
"Я, когда программу инициировал, то исходил из того, что она будет подхвачена и на региональном уровне. Это и происходит во многих регионах", - отметил Путин.
При этом он уточнил, что условия участия в данной программе непростые - надо иметь высшее образование, опыт управленческой работы, соответствующий потенциал и так далее.
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"Во-первых, сейчас нужно подумать, это в принципе делается, но мы будем заниматься системно, как помочь ребятам, у которых нет высшего образования, как помочь им получить его. Поручение правительству уже есть, правительство думает, как совершенствовать эту работу, но на региональном уровне тоже работа проводится", - рассказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что "Время героев" - один из сегментов подготовки участников СВО к возвращению в гражданскую жизнь.
"Они должны найти свое место, и мы сделаем все", - добавил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТольяттиВладимир ПутинАвтоВАЗ
 
 
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