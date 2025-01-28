Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили
Путин заявил, что машины такси в России должны быть отечественного производства
© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ". 28 января 2025
© POOL
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ". 28 января 2025
Читать ria.ru в
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл), 28 янв - РИА Новости. Машины такси в России должны быть отечественного производства, но необходимо соблюсти баланс между интересами перевозчиков и автопроизводителей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа" отметил необходимость того, чтобы чиновники и сотрудники государственных компаний пересаживались на отечественные автомобили, подчеркнув, что в этом вопросе по-прежнему остаются проблемы из-за того, что в России все еще окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства.
Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura
Вчера, 19:19
"Тоже самое касается и такси. Здесь нужно, конечно, найти баланс между перевозчиками и производителями", - сказал Путин, комментируя переход российских чиновников и госкомпаний на отечественные авто.
Глава государства отметил, что на роль автомобиля для чиновников, а также для такси подошла бы Lada Aura. Путин вспомнил, как лично ездил на этом автомобиле, отметив, что машина "соответствует требованиям сегодняшнего дня: и техническим требованиям, и требованиям комфорта".
"Над этим тоже поработаем обязательно", - пообещал Путин.