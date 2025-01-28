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Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили - РИА Новости, 28.01.2025
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19:46 28.01.2025 (обновлено: 19:53 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1995992759.html
Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили
Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили - РИА Новости, 28.01.2025
Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили
Машины такси в России должны быть отечественного производства, но необходимо соблюсти баланс между интересами перевозчиков и автопроизводителей, заявил... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:46:00+03:00
2025-01-28T19:53:00+03:00
россия
владимир путин
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл), 28 янв - РИА Новости. Машины такси в России должны быть отечественного производства, но необходимо соблюсти баланс между интересами перевозчиков и автопроизводителей, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа" отметил необходимость того, чтобы чиновники и сотрудники государственных компаний пересаживались на отечественные автомобили, подчеркнув, что в этом вопросе по-прежнему остаются проблемы из-за того, что в России все еще окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства. "Тоже самое касается и такси. Здесь нужно, конечно, найти баланс между перевозчиками и производителями", - сказал Путин, комментируя переход российских чиновников и госкомпаний на отечественные авто. Глава государства отметил, что на роль автомобиля для чиновников, а также для такси подошла бы Lada Aura. Путин вспомнил, как лично ездил на этом автомобиле, отметив, что машина "соответствует требованиям сегодняшнего дня: и техническим требованиям, и требованиям комфорта". "Над этим тоже поработаем обязательно", - пообещал Путин.
https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html
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россия, владимир путин, автоваз, экономика, авто, общество
Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Экономика, Авто, Общество
Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили

Путин заявил, что машины такси в России должны быть отечественного производства

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ". 28 января 2025
Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода АвтоВАЗ. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода "АвтоВАЗ". 28 января 2025
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл), 28 янв - РИА Новости. Машины такси в России должны быть отечественного производства, но необходимо соблюсти баланс между интересами перевозчиков и автопроизводителей, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа" отметил необходимость того, чтобы чиновники и сотрудники государственных компаний пересаживались на отечественные автомобили, подчеркнув, что в этом вопросе по-прежнему остаются проблемы из-за того, что в России все еще окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля ЛАДА Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura
Вчера, 19:19
"Тоже самое касается и такси. Здесь нужно, конечно, найти баланс между перевозчиками и производителями", - сказал Путин, комментируя переход российских чиновников и госкомпаний на отечественные авто.
Глава государства отметил, что на роль автомобиля для чиновников, а также для такси подошла бы Lada Aura. Путин вспомнил, как лично ездил на этом автомобиле, отметив, что машина "соответствует требованиям сегодняшнего дня: и техническим требованиям, и требованиям комфорта".
"Над этим тоже поработаем обязательно", - пообещал Путин.
Общение Путина с работниками АвтоВАЗа - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин
Вчера, 19:16
 
РоссияВладимир ПутинАвтоВАЗЭкономикаАвтоОбщество
 
 
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