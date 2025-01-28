https://ria.ru/20250128/putin-1995992759.html

Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили

Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили - РИА Новости, 28.01.2025

Путин призвал переводить парк такси на российские автомобили

Машины такси в России должны быть отечественного производства, но необходимо соблюсти баланс между интересами перевозчиков и автопроизводителей, заявил... РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:46:00+03:00

2025-01-28T19:46:00+03:00

2025-01-28T19:53:00+03:00

россия

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл), 28 янв - РИА Новости. Машины такси в России должны быть отечественного производства, но необходимо соблюсти баланс между интересами перевозчиков и автопроизводителей, заявил президент России Владимир Путин. Путин в ходе общения с работниками "АвтоВАЗа" отметил необходимость того, чтобы чиновники и сотрудники государственных компаний пересаживались на отечественные автомобили, подчеркнув, что в этом вопросе по-прежнему остаются проблемы из-за того, что в России все еще окончательно не установлены критерии локализации автопроизводства. "Тоже самое касается и такси. Здесь нужно, конечно, найти баланс между перевозчиками и производителями", - сказал Путин, комментируя переход российских чиновников и госкомпаний на отечественные авто. Глава государства отметил, что на роль автомобиля для чиновников, а также для такси подошла бы Lada Aura. Путин вспомнил, как лично ездил на этом автомобиле, отметив, что машина "соответствует требованиям сегодняшнего дня: и техническим требованиям, и требованиям комфорта". "Над этим тоже поработаем обязательно", - пообещал Путин.

https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html

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россия, владимир путин, автоваз, экономика, авто, общество