Путин назвал Lada Iskra Cross очень красивой
Путин на заводе "АвтоВАЗа" осмотрел Lada Iskra Cross и назвал ее очень красивой
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "ЛАДА Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "ЛАДА Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ"
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области.
В ходе посещения предприятия президент ознакомился с предсерийной линейкой автомобиля Lada Iskra, который будет представлен тремя версиями - седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Первый вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегии технологического развития Евгений Шмелев сообщил президенту, что запустить серийное производство Lada Iskra предприятие планирует в апреле.
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"Очень красивая (машина – прим.)", - отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон.
Шмелев также рассказал, что в разработку и производство Lada Iskra было вложено около 40 миллиардов рублей. После введения санкций и ухода западных компаний из РФ была проведена существенная переработка деталей и серьезная работа с поставщиками.
Президенту также показали перспективные модели автомобилей, в том числе городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva. Путин заглянул в салон ряда предоставленных образцов. Президент ознакомился и с гоночной версией Lada Niva.