https://ria.ru/20250128/putin-1995992069.html

Путин назвал Lada Iskra Cross очень красивой

Путин назвал Lada Iskra Cross очень красивой - РИА Новости, 28.01.2025

Путин назвал Lada Iskra Cross очень красивой

Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:42:00+03:00

2025-01-28T19:42:00+03:00

2025-01-28T19:48:00+03:00

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал очень красивым автомобиль Lada Iskra Cross (универсал повышенной проходимости), который ему представили на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти Самарской области. В ходе посещения предприятия президент ознакомился с предсерийной линейкой автомобиля Lada Iskra, который будет представлен тремя версиями - седан, универсал и универсал повышенной проходимости Cross. Первый вице-президент "АвтоВАЗа" по стратегии технологического развития Евгений Шмелев сообщил президенту, что запустить серийное производство Lada Iskra предприятие планирует в апреле. "Очень красивая (машина – прим.)", - отметил Путин, когда подошел к Lada Iskra Cross и заглянул в ее салон. Шмелев также рассказал, что в разработку и производство Lada Iskra было вложено около 40 миллиардов рублей. После введения санкций и ухода западных компаний из РФ была проведена существенная переработка деталей и серьезная работа с поставщиками. Президенту также показали перспективные модели автомобилей, в том числе городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva. Путин заглянул в салон ряда предоставленных образцов. Президент ознакомился и с гоночной версией Lada Niva.

https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html

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россия, владимир путин, тольятти, самарская область, экономика, авто, автоваз