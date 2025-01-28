https://ria.ru/20250128/putin-1995990917.html

Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили

Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили - РИА Новости, 28.01.2025

Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили

Президент Владимир Путин призвал чиновников и сотрудников российских госкомпаний пересесть на отечественные автомобили. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:30:00+03:00

2025-01-28T19:30:00+03:00

2025-01-28T20:22:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

автоваз

тольятти

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал чиновников и сотрудников российских госкомпаний пересесть на отечественные автомобили."Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, — это указание пока не полностью исполнено", — сказал он во время общения с работниками АвтоВАЗа.По словам главы государства, есть трудности в определении, что считать машиной, произведенной в России. Сейчас специалисты продолжают работу над составлением критериев. Путин также отметил, что у него есть представление, как рассчитать уровень локализации, и он лично занимается этим вопросом. "Что касается госкомпаний — и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины. <...> Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки — причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь", — заявил президент, напомнив, что такое решение было принято правительством в конце прошлого года. Ранее во вторник российский лидер приехал на производственную площадку концерна "АвтоВАЗ" в Тольятти. Там ему показали предсерийный автомобиль Lada Iskra, полноприводный электромобиль "е-Нива", а также макеты новых кроссоверов и минивэна.

https://ria.ru/20250128/putin-1995990459.html

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экономика, россия, владимир путин, автоваз, тольятти