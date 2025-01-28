Путин призвал чиновников пересесть на отечественные автомобили
Путин: чиновники и сотрудники госкомпаний должны пересесть на отечественные авто
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Россси Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "Лада Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ"
Президент Россси Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "Лада Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ"
Читать ria.ru в
ТОЛЬЯТТИ, 28 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал чиновников и сотрудников российских госкомпаний пересесть на отечественные автомобили.
"Надо пересаживать чиновников на российские автомобили. И, действительно, такая команда есть. Но, к сожалению, я смотрю на то, что происходит в этой сфере, — это указание пока не полностью исполнено", — сказал он во время общения с работниками АвтоВАЗа.
По словам главы государства, есть трудности в определении, что считать машиной, произведенной в России. Сейчас специалисты продолжают работу над составлением критериев. Путин также отметил, что у него есть представление, как рассчитать уровень локализации, и он лично занимается этим вопросом.
"Что касается госкомпаний — и здесь нужно довести дело до конца, чтобы все пересаживались на отечественные машины. <...> Обязательно будем двигаться по этому пути. Это и будет, кстати говоря, одна из форм поддержки — причем такая действенная и абсолютно рыночная. Государство закупает свое собственное, это абсолютно естественная вещь", — заявил президент, напомнив, что такое решение было принято правительством в конце прошлого года.
Ранее во вторник российский лидер приехал на производственную площадку концерна "АвтоВАЗ" в Тольятти. Там ему показали предсерийный автомобиль Lada Iskra, полноприводный электромобиль "е-Нива", а также макеты новых кроссоверов и минивэна.
Путин рассказал, что ему понравилась Lada Aura
Вчера, 19:19