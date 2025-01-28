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Путин приехал в НПЦ беспилотных авиасистем в Тольятти - РИА Новости, 28.01.2025
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19:28 28.01.2025 (обновлено: 20:04 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1995990617.html
Путин приехал в НПЦ беспилотных авиасистем в Тольятти
Путин приехал в НПЦ беспилотных авиасистем в Тольятти - РИА Новости, 28.01.2025
Путин приехал в НПЦ беспилотных авиасистем в Тольятти
Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Самарской области, приехал на площадку научно-производственного центра беспилотных... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:28:00+03:00
2025-01-28T20:04:00+03:00
россия
владимир путин
самарская область
тольятти
экономика
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Самарской области, приехал на площадку научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) "Самара", где изучил процесс разработки, сборки и испытаний беспилотников.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации. Президент также успел побывать на площадке "АвтоВАЗа" в Тольятти.Путин поручал создать в России систему научно-производственных центров испытаний в сфере развития беспилотников в декабре 2022 года.Вместе с вице-премьером Виталием Савельевым, замглавы администрации президента Максимом Орешкиным, министром промышленности и торговли Антоном Алихановым российский лидер осмотрел соответствующие производственные участки.Гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко и гендиректор НПЦ БАС "Самара", ветеран СВО, участник программы "Время героев" Константин Яшин рассказали главе государства, что центр является инфраструктурной площадкой общего пользования для резидентов-инноваторов. Ее учредителями являются компания "Транспорт будущего", правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк "Жигулевская долина".Об НПЦНПЦ расположен на территории завода своего якорного резидента - компании "Транспорт будущего", создавшей материальные активы центра. На первом этапе развития НПЦ задействовано более 20 га земли, 20 тысяч квадратных метров офисных и производственных площадей, на которых расположено несколько технологических линий.Путину доложили о запуске цеха производства литий-ионных аккумуляторов. Это первая в России линия для серийного производства аккумуляторов для беспилотных авиационных систем мощностью 20 МВт-ч / год (более 100 тысяч АКБ для дронов).Участок монтажа SMD-плат позволяет организовать производство российских полетных контроллеров, драйверов, БМС и других плат, необходимых для обеспечения безопасности полета беспилотных авиационных систем. В год здесь можно производить более 700 тысяч плат.Президент осмотрел продукцию участка лазерной резки - комплекты корпусов для малых дронов и детали комплектующих для роторных двигателей. Участок позволяет производить комплекты корпусов для FPV-дронов.Оказалось, что на участке работает четыре оператора, и два человека занимаются галтовкой. Смена длится восемь часов, участок работает круглосуточно. Его производственная мощность - более 600 тысяч комплектов корпусов для дронов. Здесь используется российский авиационный алюминий.Путин посмотрел, как работает участок автоматизированной сборки электрических двигателей. Он является одной из первых в России линий, способной производить до 1 миллиона двигателей для беспилотников в год. Сама линия сделана по индивидуальному заказу компании "Транспорт будущего" в Китае. В час здесь собирается 60 двигателей.Путину показали центр управления полетами при НПЦПутин ознакомился с тем, как работает созданный при научно-производственном центре беспилотных авиационных систем "Самара" центр управления полетами. Константин Яшин уточнил, что ЦУП работает в рамках экспериментального правового режима на территории Самарской области. По его словам, в будущем в 85 регионах будут созданы ситуационные центры - ЦУПы, "разбитые" по отраслям. "У нас каждый беспилотник на сегодня уже виден, только его дорога прокладывается не на земле, а в воздухе", - заметил он. Яшин сообщил, что ЦУП объединяет существующие решения: системы РЛС, искусственный интеллект, который наблюдает за действиями оператора дрона, построенные карты местности. Путину показали электронную карту Тольятти, а также пригородов и соседних деревень, куда осуществляются полеты агродронов и доставщиков.Яшин заверил, что существующий экспериментальный правовой режим на территории Самарской области по беспилотникам планируется развивать и демонстрировать эту концепцию для всех регионов РФ.Производственные мощностиКроме того, Путину продемонстрировали линию термопластавтоматов, где отечественный пластик заливается в формы. Станки здесь тоже китайские, но пресс-формы уже научились делать сами. Каждые 45 секунд производится 8 простых винтов для дронов. За смену можно изготовить 14 тысяч винтов. Есть и более сложные детали, они делаются дольше.Участок разработки и производства компонентов электрических двигателей предназначен для изготовления отечественных роторов, статоров, осей и других деталей двигателей, используемых при производстве различных типов беспилотных авиационных систем. Производственная мощность участка - более 600 тысяч комплектов для двигателей в год. Участок ЧПУ предназначен для создания отечественных металлических деталей беспилотных авиационных систем, импортозамещения матриц для станков. Производственная мощность участка - от 1 тысячи до 140 тысяч деталей в год в зависимости от сложности.Есть в центре и участок стендовых испытаний компонентов. На нем тестируются производимые резидентами НПЦ комплектующие беспилотных авиационных систем.Научно-производственный центр БАС "Самара" - это инфраструктурная площадка общего пользования для резидентов-инноваторов, расположенная в Тольятти. Помимо производственных площадей, НПЦ также включает в себя центр управления полетами в рамках экспериментального правового режима на территории Самарской области, авиационный учебный центр для подготовки пилотов БАС, летно-испытательный комплекс для испытаний БАС и моделей их применения, лабораторно-исследовательский центр, инженерное училище.Генеральный директор научно-производственного центра БАС "Самара" - ветеран СВО, участник образовательной программы "Время героев" Константин Яшин.
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Путин в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем "Самара"
Путин в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем "Самара"
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россия, владимир путин, самарская область, тольятти, экономика
Россия, Владимир Путин, Самарская область, Тольятти, Экономика
Путин приехал в НПЦ беспилотных авиасистем в Тольятти

Путин изучил процесс сборки и испытаний беспилотников в НПЦ в Тольятти

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, который находится с рабочей поездкой в Самарской области, приехал на площадку научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (БАС) "Самара", где изучил процесс разработки, сборки и испытаний беспилотников.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации. Президент также успел побывать на площадке "АвтоВАЗа" в Тольятти.
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Вместе с вице-премьером Виталием Савельевым, замглавы администрации президента Максимом Орешкиным, министром промышленности и торговли Антоном Алихановым российский лидер осмотрел соответствующие производственные участки.
Гендиректор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко и гендиректор НПЦ БАС "Самара", ветеран СВО, участник программы "Время героев" Константин Яшин рассказали главе государства, что центр является инфраструктурной площадкой общего пользования для резидентов-инноваторов. Ее учредителями являются компания "Транспорт будущего", правительство Самарской области, фонд Национальной технологической инициативы, технопарк "Жигулевская долина".

Об НПЦ

НПЦ расположен на территории завода своего якорного резидента - компании "Транспорт будущего", создавшей материальные активы центра. На первом этапе развития НПЦ задействовано более 20 га земли, 20 тысяч квадратных метров офисных и производственных площадей, на которых расположено несколько технологических линий.
Путину доложили о запуске цеха производства литий-ионных аккумуляторов. Это первая в России линия для серийного производства аккумуляторов для беспилотных авиационных систем мощностью 20 МВт-ч / год (более 100 тысяч АКБ для дронов).
Участок монтажа SMD-плат позволяет организовать производство российских полетных контроллеров, драйверов, БМС и других плат, необходимых для обеспечения безопасности полета беспилотных авиационных систем. В год здесь можно производить более 700 тысяч плат.
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Президент осмотрел продукцию участка лазерной резки - комплекты корпусов для малых дронов и детали комплектующих для роторных двигателей. Участок позволяет производить комплекты корпусов для FPV-дронов.
Оказалось, что на участке работает четыре оператора, и два человека занимаются галтовкой. Смена длится восемь часов, участок работает круглосуточно. Его производственная мощность - более 600 тысяч комплектов корпусов для дронов. Здесь используется российский авиационный алюминий.
Путин посмотрел, как работает участок автоматизированной сборки электрических двигателей. Он является одной из первых в России линий, способной производить до 1 миллиона двигателей для беспилотников в год. Сама линия сделана по индивидуальному заказу компании "Транспорт будущего" в Китае. В час здесь собирается 60 двигателей.
Путину показали центр управления полетами при НПЦ
Путин ознакомился с тем, как работает созданный при научно-производственном центре беспилотных авиационных систем "Самара" центр управления полетами. Константин Яшин уточнил, что ЦУП работает в рамках экспериментального правового режима на территории Самарской области. По его словам, в будущем в 85 регионах будут созданы ситуационные центры - ЦУПы, "разбитые" по отраслям. "У нас каждый беспилотник на сегодня уже виден, только его дорога прокладывается не на земле, а в воздухе", - заметил он. Яшин сообщил, что ЦУП объединяет существующие решения: системы РЛС, искусственный интеллект, который наблюдает за действиями оператора дрона, построенные карты местности. Путину показали электронную карту Тольятти, а также пригородов и соседних деревень, куда осуществляются полеты агродронов и доставщиков.
Яшин заверил, что существующий экспериментальный правовой режим на территории Самарской области по беспилотникам планируется развивать и демонстрировать эту концепцию для всех регионов РФ.
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Производственные мощности

Кроме того, Путину продемонстрировали линию термопластавтоматов, где отечественный пластик заливается в формы. Станки здесь тоже китайские, но пресс-формы уже научились делать сами. Каждые 45 секунд производится 8 простых винтов для дронов. За смену можно изготовить 14 тысяч винтов. Есть и более сложные детали, они делаются дольше.
Участок разработки и производства компонентов электрических двигателей предназначен для изготовления отечественных роторов, статоров, осей и других деталей двигателей, используемых при производстве различных типов беспилотных авиационных систем. Производственная мощность участка - более 600 тысяч комплектов для двигателей в год. Участок ЧПУ предназначен для создания отечественных металлических деталей беспилотных авиационных систем, импортозамещения матриц для станков. Производственная мощность участка - от 1 тысячи до 140 тысяч деталей в год в зависимости от сложности.
Есть в центре и участок стендовых испытаний компонентов. На нем тестируются производимые резидентами НПЦ комплектующие беспилотных авиационных систем.
Научно-производственный центр БАС "Самара" - это инфраструктурная площадка общего пользования для резидентов-инноваторов, расположенная в Тольятти. Помимо производственных площадей, НПЦ также включает в себя центр управления полетами в рамках экспериментального правового режима на территории Самарской области, авиационный учебный центр для подготовки пилотов БАС, летно-испытательный комплекс для испытаний БАС и моделей их применения, лабораторно-исследовательский центр, инженерное училище.
Генеральный директор научно-производственного центра БАС "Самара" - ветеран СВО, участник образовательной программы "Время героев" Константин Яшин.
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