https://ria.ru/20250128/putin-1995990459.html

Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей

Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей - РИА Новости, 28.01.2025

Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать экспорт продукции российского автопрома, Россия в этом заинтересована. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:27:00+03:00

2025-01-28T19:27:00+03:00

2025-01-28T19:27:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

автоваз

авто

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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать экспорт продукции российского автопрома, Россия в этом заинтересована. "Разумеется, будем поддерживать экспорт автомобильной продукции. "АвтоВАЗ" здесь одни из первых должны быть. Даже сомнений нет", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа" на площадке предприятия. Президент отметил, что в России существует целая программа по поддержке несырьевого экспорта, также есть программа по увеличению автомобильного экспорта, и эта программа "будет выполняться". Вопрос заключается в наполнении этой программы "реальными деньгами", добавил Путин. "Те, кто этим занимаются - ну, денег всегда мало - говорят, что нужно добавить. Будем над этим думать и помогать. Без сомнений, мы заинтересованы, государство в этом заинтересовано. Будем делать", - пообещал глава государства.

https://ria.ru/20250128/putin-1995988787.html

https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html

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экономика, россия, владимир путин, автоваз, авто