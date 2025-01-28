https://ria.ru/20250128/putin-1995990459.html
Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей
Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей - РИА Новости, 28.01.2025
Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать экспорт продукции российского автопрома, Россия в этом заинтересована. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:27:00+03:00
2025-01-28T19:27:00+03:00
2025-01-28T19:27:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
автоваз
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995985207_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_77af06d3816bd958c4b557edddd606de.jpg
ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать экспорт продукции российского автопрома, Россия в этом заинтересована. "Разумеется, будем поддерживать экспорт автомобильной продукции. "АвтоВАЗ" здесь одни из первых должны быть. Даже сомнений нет", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа" на площадке предприятия. Президент отметил, что в России существует целая программа по поддержке несырьевого экспорта, также есть программа по увеличению автомобильного экспорта, и эта программа "будет выполняться". Вопрос заключается в наполнении этой программы "реальными деньгами", добавил Путин. "Те, кто этим занимаются - ну, денег всегда мало - говорят, что нужно добавить. Будем над этим думать и помогать. Без сомнений, мы заинтересованы, государство в этом заинтересовано. Будем делать", - пообещал глава государства.
https://ria.ru/20250128/putin-1995988787.html
https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1c/1995985207_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_ccce38ee7870e15b5ceaa3ae66a7d589.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, автоваз, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Авто
Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей
Путин пообещал поддерживать экспорт продукции российского автопрома