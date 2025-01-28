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Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей - РИА Новости, 28.01.2025
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19:27 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1995990459.html
Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей
Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей - РИА Новости, 28.01.2025
Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать экспорт продукции российского автопрома, Россия в этом заинтересована. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:27:00+03:00
2025-01-28T19:27:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
автоваз
авто
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать экспорт продукции российского автопрома, Россия в этом заинтересована. "Разумеется, будем поддерживать экспорт автомобильной продукции. "АвтоВАЗ" здесь одни из первых должны быть. Даже сомнений нет", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа" на площадке предприятия. Президент отметил, что в России существует целая программа по поддержке несырьевого экспорта, также есть программа по увеличению автомобильного экспорта, и эта программа "будет выполняться". Вопрос заключается в наполнении этой программы "реальными деньгами", добавил Путин. "Те, кто этим занимаются - ну, денег всегда мало - говорят, что нужно добавить. Будем над этим думать и помогать. Без сомнений, мы заинтересованы, государство в этом заинтересовано. Будем делать", - пообещал глава государства.
https://ria.ru/20250128/putin-1995988787.html
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экономика, россия, владимир путин, автоваз, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Авто
Путин пообещал поддерживать экспорт российских автомобилей

Путин пообещал поддерживать экспорт продукции российского автопрома

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода "АвтоВАЗ". Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ (Самарская обл.), 28 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что власти будут поддерживать экспорт продукции российского автопрома, Россия в этом заинтересована.
«
"Разумеется, будем поддерживать экспорт автомобильной продукции. "АвтоВАЗ" здесь одни из первых должны быть. Даже сомнений нет", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа" на площадке предприятия.
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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Президент отметил, что в России существует целая программа по поддержке несырьевого экспорта, также есть программа по увеличению автомобильного экспорта, и эта программа "будет выполняться". Вопрос заключается в наполнении этой программы "реальными деньгами", добавил Путин.
«
"Те, кто этим занимаются - ну, денег всегда мало - говорят, что нужно добавить. Будем над этим думать и помогать. Без сомнений, мы заинтересованы, государство в этом заинтересовано. Будем делать", - пообещал глава государства.
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