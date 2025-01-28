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У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
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19:16 28.01.2025 (обновлено: 19:49 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1995988787.html
У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин
У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин
Завод "АвтоВАЗ" развивается, у тех, кто предрекал ему кончину, ничего не получилось, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T19:16:00+03:00
2025-01-28T19:49:00+03:00
россия
тольятти
автоваз
владимир путин
экономика
авто
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Завод "АвтоВАЗ" развивается, у тех, кто предрекал ему кончину, ничего не получилось, сообщил президент России Владимир Путин. "Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину "АвтоВАЗу", но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается... И модели все лучше и лучше", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" - это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.Президент добавил, что "очень порадовался" тому, что "АвтоВАЗу" "удалось восстановить производство"."Реально - все думали, что... остановился завод, все грохнется, все остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Он убежали и думали, что все у нас развалится. Ничего подобного! Благодаря вашему таланту, трудолюбию, вере в себя и в то дело, которому вы служите, все получилось", - отметил Путин.Президент заявил, что в связи с рядом причин, в том числе связанных "со ставкой, с кредитом", "планируется определенное снижение продаж"."Но мы найдем способ поддержать автопроизводительность. Найдём", - пообещал глава государства."АвтоВАЗ" - это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html
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россия, тольятти, автоваз, владимир путин, экономика, авто
Россия, Тольятти, АвтоВАЗ, Владимир Путин, Экономика, Авто
У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин

Путин заявил, что "АвтоВАЗ" развивается вопреки заявлениям скептиков

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода "АвтоВАЗ"
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время беседы с сотрудниками завода "АвтоВАЗ"
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Завод "АвтоВАЗ" развивается, у тех, кто предрекал ему кончину, ничего не получилось, сообщил президент России Владимир Путин.
"Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину "АвтоВАЗу", но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается... И модели все лучше и лучше", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа".
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"АвтоВАЗ" - это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.
Президент добавил, что "очень порадовался" тому, что "АвтоВАЗу" "удалось восстановить производство".
"Реально - все думали, что... остановился завод, все грохнется, все остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Он убежали и думали, что все у нас развалится. Ничего подобного! Благодаря вашему таланту, трудолюбию, вере в себя и в то дело, которому вы служите, все получилось", - отметил Путин.
Президент заявил, что в связи с рядом причин, в том числе связанных "со ставкой, с кредитом", "планируется определенное снижение продаж".
"Но мы найдем способ поддержать автопроизводительность. Найдём", - пообещал глава государства.
"АвтоВАЗ" - это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.
Президент Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля Лада Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
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РоссияТольяттиАвтоВАЗВладимир ПутинЭкономикаАвто
 
 
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