https://ria.ru/20250128/putin-1995988787.html

У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин

У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025

У предрекавших кончину "АвтоВАЗа" ничего не получилось, заявил Путин

Завод "АвтоВАЗ" развивается, у тех, кто предрекал ему кончину, ничего не получилось, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T19:16:00+03:00

2025-01-28T19:16:00+03:00

2025-01-28T19:49:00+03:00

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв - РИА Новости. Завод "АвтоВАЗ" развивается, у тех, кто предрекал ему кончину, ничего не получилось, сообщил президент России Владимир Путин. "Смотрю, вы развиваете завод-то. Здорово. Все предрекали кончину "АвтоВАЗу", но ничего не получилось у тех, кто... Не дождутся, согласен, правильно. И развитие хорошее, производительность труда увеличивается, количество выпускаемых машин увеличивается... И модели все лучше и лучше", - сказал Путин во время общения с работниками "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" - это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.Президент добавил, что "очень порадовался" тому, что "АвтоВАЗу" "удалось восстановить производство"."Реально - все думали, что... остановился завод, все грохнется, все остановится, зависимость колоссальная от наших недоброжелателей. Он убежали и думали, что все у нас развалится. Ничего подобного! Благодаря вашему таланту, трудолюбию, вере в себя и в то дело, которому вы служите, все получилось", - отметил Путин.Президент заявил, что в связи с рядом причин, в том числе связанных "со ставкой, с кредитом", "планируется определенное снижение продаж"."Но мы найдем способ поддержать автопроизводительность. Найдём", - пообещал глава государства."АвтоВАЗ" - это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250128/putin-1995989094.html

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россия, тольятти, автоваз, владимир путин, экономика, авто