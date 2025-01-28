Путин приехал в Тольятти
Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "ЛАДА Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ". 28 января 2025
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "ЛАДА Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ". 28 января 2025
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации и займется вопросами российского автомобилестроения.
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Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Самарскую область в графике главы государства запланировано посещение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара".
"АвтоВАЗ" – это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.