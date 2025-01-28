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Путин приехал в Тольятти - РИА Новости, 28.01.2025
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17:55 28.01.2025 (обновлено: 18:02 28.01.2025)
https://ria.ru/20250128/putin-1995971821.html
Путин приехал в Тольятти
Путин приехал в Тольятти - РИА Новости, 28.01.2025
Путин приехал в Тольятти
Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T17:55:00+03:00
2025-01-28T18:02:00+03:00
тольятти
автоваз
владимир путин
самарская область
ижевск
авто
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации и займется вопросами российского автомобилестроения.Ожидается, что в ходе посещения площадки "АвтоВАЗа" в Тольятти состоится осмотр предсерийного автомобиля "Лада Искра", а также перспективных моделей автомобилей. Глава государства также планирует кратко пообщаться с работниками предприятия.Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Самарскую область в графике главы государства запланировано посещение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара"."АвтоВАЗ" – это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20250122/avtovaz-1994983662.html
https://ria.ru/20250127/avtovaz-1995719075.html
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тольятти, автоваз, владимир путин, самарская область, ижевск, авто
Тольятти, АвтоВАЗ, Владимир Путин, Самарская область, Ижевск, Авто
Путин приехал в Тольятти

Путин приехал на завод "АвтоВАЗа" в Тольятти

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "ЛАДА Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ". 28 января 2025
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля ЛАДА Искра в ходе посещения завода АвтоВАЗ. 28 января 2025 - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время осмотра предсерийного автомобиля "ЛАДА Искра" в ходе посещения завода "АвтоВАЗ". 28 января 2025
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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации и займется вопросами российского автомобилестроения.
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Ожидается, что в ходе посещения площадки "АвтоВАЗа" в Тольятти состоится осмотр предсерийного автомобиля "Лада Искра", а также перспективных моделей автомобилей. Глава государства также планирует кратко пообщаться с работниками предприятия.
Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Самарскую область в графике главы государства запланировано посещение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара".
"АвтоВАЗ" – это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.
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ТольяттиАвтоВАЗВладимир ПутинСамарская областьИжевскАвто
 
 
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