https://ria.ru/20250128/putin-1995971821.html

Путин приехал в Тольятти

Путин приехал в Тольятти - РИА Новости, 28.01.2025

Путин приехал в Тольятти

Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.01.2025

2025-01-28T17:55:00+03:00

2025-01-28T17:55:00+03:00

2025-01-28T18:02:00+03:00

тольятти

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ТОЛЬЯТТИ, 28 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал на производственную площадку "АвтоВАЗа" в Тольятти, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин во вторник проведет совещание о развитии беспилотной авиации и займется вопросами российского автомобилестроения.Ожидается, что в ходе посещения площадки "АвтоВАЗа" в Тольятти состоится осмотр предсерийного автомобиля "Лада Искра", а также перспективных моделей автомобилей. Глава государства также планирует кратко пообщаться с работниками предприятия.Кроме этого, в рамках рабочей поездки в Самарскую область в графике главы государства запланировано посещение научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара"."АвтоВАЗ" – это крупнейший российский автозавод, выпускающий самые локализованные в стране автомобили. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке шесть семейств автомобилей: Granta, Vesta, Largus, Niva Travel, Niva Legend и Aura, розничные продажи которой начались 30 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20250122/avtovaz-1994983662.html

https://ria.ru/20250127/avtovaz-1995719075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тольятти, автоваз, владимир путин, самарская область, ижевск, авто