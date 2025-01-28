https://ria.ru/20250128/putin-1995959136.html
Путин проводит совещание по развитию беспилотной авиации. Трансляция
Путин проводит совещание по развитию беспилотной авиации. Трансляция - РИА Новости, 28.01.2025
Путин проводит совещание по развитию беспилотной авиации. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит в Самаре совещание по вопросу развития беспилотной авиации России РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T18:10:00+03:00
2025-01-28T18:10:00+03:00
2025-01-28T18:10:00+03:00
владимир путин
самара
россия
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Президент Владимир Путин проводит в Самаре совещание по вопросу развития беспилотной авиации России
самара
россия
РИА Новости
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4.7
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5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Путин на совещании по вопросу развития беспилотной авиации РФ
Путин на совещании по вопросу развития беспилотной авиации РФ
2025-01-28T18:10
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PT20M10S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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владимир путин, самара, россия, видео
Владимир Путин, Самара, Россия
Путин проводит совещание по развитию беспилотной авиации. Трансляция
Президент Владимир Путин проводит в Самаре совещание по вопросу развития беспилотной авиации России
2025-01-28T18:10
true
PT20M10S
Путин проводит совещание по развитию беспилотной авиации. Трансляция
Читать ria.ru в
Президент Владимир Путин проводит в Самаре совещание по вопросу развития беспилотной авиации России