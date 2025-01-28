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Немеркнущая память о войне скрепляет народ России, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:56 28.01.2025
https://ria.ru/20250128/putin-1995954927.html
Немеркнущая память о войне скрепляет народ России, заявил Путин
Немеркнущая память о войне скрепляет народ России, заявил Путин - РИА Новости, 28.01.2025
Немеркнущая память о войне скрепляет народ России, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и... РИА Новости, 28.01.2025
2025-01-28T16:56:00+03:00
2025-01-28T16:56:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
русская православная церковь
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений" отметил, что немеркнущая память о событиях Великой Отечественной войны скрепляет народ РФ, помогает представителям разных поколений ощущать себя единой, сплочённой нацией, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Ваши представительные встречи по праву считаются важным, значимым событием в культурной, духовной жизни страны, примером плодотворного диалога и соработничества Русской православной церкви, органов государственной власти, институтов гражданского общества", - говорится в приветствии. Президент отметил, что тематика чтений неизменно актуальна и востребована, она отражает ключевые гуманитарные, цивилизационные проблемы, имеющие значение для настоящего и будущего России. Путин подчеркнул, что это прежде всего сбережение исторического и культурного наследия, укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей, а также совершенствование системы образования и просвещения. Российский лидер добавил, что глубоко символично, что ХХХIII Международные Рождественские чтения посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Уверен, что особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической правды о прошедшей войне и её героях. Эта немеркнущая память скрепляет наш народ, помогает представителям разных поколений ощущать себя единой, сплочённой нацией, служит воспитанию молодёжи в духе патриотизма и гражданственности, уважения к отечественной истории", - добавил Путин. Президент пожелал участником мероприятия спешной работы и всего самого доброго.
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россия, владимир путин, русская православная церковь, 80-летие победы в великой отечественной войне, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество
Немеркнущая память о войне скрепляет народ России, заявил Путин

Путин: немеркнущая память о Великой Отечественной войне скрепляет народ России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам и гостям XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений "80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений" отметил, что немеркнущая память о событиях Великой Отечественной войны скрепляет народ РФ, помогает представителям разных поколений ощущать себя единой, сплочённой нацией, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.
"Ваши представительные встречи по праву считаются важным, значимым событием в культурной, духовной жизни страны, примером плодотворного диалога и соработничества Русской православной церкви, органов государственной власти, институтов гражданского общества", - говорится в приветствии.
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Президент отметил, что тематика чтений неизменно актуальна и востребована, она отражает ключевые гуманитарные, цивилизационные проблемы, имеющие значение для настоящего и будущего России. Путин подчеркнул, что это прежде всего сбережение исторического и культурного наследия, укрепление духовно-нравственных и семейных ценностей, а также совершенствование системы образования и просвещения.
Российский лидер добавил, что глубоко символично, что ХХХIII Международные Рождественские чтения посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне.
"Уверен, что особое внимание на форуме будет уделено вопросам сбережения исторической правды о прошедшей войне и её героях. Эта немеркнущая память скрепляет наш народ, помогает представителям разных поколений ощущать себя единой, сплочённой нацией, служит воспитанию молодёжи в духе патриотизма и гражданственности, уважения к отечественной истории", - добавил Путин.
Президент пожелал участником мероприятия спешной работы и всего самого доброго.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир ПутинРусская православная церковь80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбщество
 
 
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